Un gigantesco asteroide pasará cerca de la Tierra el próximo martes

El Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA, que monitorea el devenir de objetos celestes “potencialmente peligrosos”, informó que un asteroide de un kilómetro de ancho volará “cerca” de nuestro planeta el 18 de enero.

Es lo más próximo que esa enorme roca, descubierta en 1994 y bautizada 7482 (1994 PC1), estará de nuestro astro en los próximos 200 años, aunque no hay motivo para alarma: pasará a 0,13 unidades astronómicas, es decir, 1,9 millones de kilómetros -unas cinco veces la distancia entre la Tierra y la Luna-.



Según el sitio EarthSky.com, este bólido -que se mueve a una velocidad de casi 80.000 kilómetros por hora- no podrá verse a simple vista, aunque es probable que aquellos que cuenten con un telescopio puedan detectarlo en el cielo.

El asteroide fue descubierto 28 años atrás por Robert McNaught en el Observatorio Siding Spring de Australia. Defensa planetaria Aunque es altamente improbable que un asteroide colisione contra la Tierra, la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA) lanzaron en noviembre del año pasado la misión DART -cuyas siglas en inglés corresponden a Prueba de Doble Redirección de Asteroide-, que tiene por objetivo probar la tecnología que podría eventualmente ser utilizada para desviar o destruir una roca espacial potencialmente peligrosa.



DART impactará un objeto llamado Dimorphos -que no representa una amenaza para nuestro planeta- con vistas a registrar cuánto se puede alterar su velocidad y trayectoria. Se estima que la colisión tendrá lugar entre julio y septiembre de este año.