Falleció la joven que inspiró la película “El curioso caso de Benjamin Button”

Adalia Rose Williams padecía el síndrome de Hutchinson-Gilford, que inspiró la película de Benjamin Button. La famosa youtuber murió este miércoles a los 15 años. La joven nació con progeria, enfermedad que afecta a menos de 500 niños en todo el mundo.



Generalmente quienes la padecen suelen llevar una vida normal durante los primeros meses, pero a medida que van creciendo la enfermedad acelera su envejecimiento. La esperanza de vida ronda los 13 años.



"Entró en el mundo tranquilamente y se fue en silencio, pero su vida estaba lejos de ser silenciosa y tranquila. Tocó a millones de personas y dejó la mayor huella en todos los que la conocían. Ella ya no sufre y ahora está bailando con toda la música que ama", publicó su familia en su cuenta de Instagram tras el fallecimiento.



La enfermedad que padecía Adalia Rose inspiró la película El curioso caso de Benjamin Button interpretada por Brad Pitt, en la que se relata la historia un hombre que nace con el cuerpo de una persona de 80 años y que con el transcurso del tiempo va rejuveneciendo.



"Realmente desearía que esta no fuera nuestra realidad, pero desafortunadamente lo es. Queremos dar las gracias a todos los que la amaron y apoyaron. Gracias a todos sus médicos y enfermeras que trabajaron durante años para mantenerla sana. La familia ahora desea llorar esta gran pérdida en privado", agrega el comunicado de su familia.



La madre de Adalia, Natalia Pallante, aseguró al New Zealand Herald en 2018 que los médicos se dieron cuenta de que algo andaba mal a los pocos meses de su nacimiento. "Cuando nació Adalia, creo que tenía como un mes y no estaban contentos con su crecimiento", dijo. "Ese fue uno de los síntomas que apareció primero y luego también fue que la piel de su barriga estaba muy tensa y tenía un aspecto diferente". A los tres meses recibió el diagnóstico.



La joven era una gran influencer, tenía alrededor de 400 mil seguidores en Instagram y alcanzó la increíble cifra de 2,91 millones de suscriptores en su canal de YouTube. Adalia encantó a chicos y grandes con su extrovertida personalidad. En 2012 decidió junto a su madre crear un canal en la plataforma de videos para divertirse juntas, sin imaginarse el éxito que tendría.