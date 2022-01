Tienen 100 y 102 años y cumplieron 81 de casados: su fórmula para estar juntos

Ron Bond y su esposa Joyce lo consiguieron. La pareja de adultos mayores logró celebrar los 81 años de casados para sorpresa de sus conocidos y familiares quienes no podían dejar de celebrar este aniversario.



Se convirtieron en el matrimonio más longevo de toda Inglaterra y hasta ya hablan de que batieron un récord con su convivencia.



La historia de amor

Él tiene 102 años y ella 100. Juntos viven en un piso en un pueblo cuyos residentes son en su mayoría jubilados.



Se trata de la localidad de Milton Keynes en donde han pasado la mayor parte de su vida. Contrajeron matrimonio el 4 de enero de 1941 en el registro civil de Newport Pagnell, en Buckinghamshire. Desde aquel día no se separaron nunca más.



Si bien ya pasaron más de ocho décadas de la fecha en la que dieron el sí quiero, Ron y Joyce no han tenía peleas significativas en esta larga relación. Incluso ya son tatarabuelos, algo que los llena de orgullo, gracias a los dos hijos que tuvieron como fruto de su amor.



El secreto para mantenerse juntos

“El secreto está en el compromiso y en el hecho de cuidarse el uno al otro”, explicó Ron. En el festejo de su aniversario no faltó nada de lo que su esposa adora: el té y el pastel. Su historia conmovió al mundo desde las redes sociales. En minutos ya eran virales y hasta recibieron el llamado del periodista Ken Bruce de la BBV Radio.



“Nunca esperábamos llegar a los 81 años de matrimonio, sabemos que somos muy afortunados de haber logrado esta increíble meta. Se siente excelente. No hay jefe en nuestra relación, ambos damos y tomamos”, le confesó Joyce al notero. Ella reveló que tenía tan solo 19 años cuando se casó con su marido quien tenía 21 el día de la boda.



También sostuvo que no todo fue color de rosas ya que debieron atravesar tiempos difíciles durante la Segunda Guerra Mundial. Por aquellos años Ron era el propietario de un garaje local. “A veces la vida es dura, pero la hemos superado juntos. También nos cuidamos uno al otro”, reveló la mujer.



En su aniversario Nº 80 también tuvieron un saludo especial. Es que recibieron las felicitaciones de la reina Isabel. “Qué maravilloso saber de su octogésimo aniversario. Espero que disfruten de esta maravillosa ocasión”, les dijo la monarca en una carta que les hizo llegar.