Bolivia reportó récord de casos diarios y superó los 20.000 fallecidos por Covid

El Gobierno boliviano reportó este miércoles un récord de nuevos contagios diarios de Covid-19 y superó el umbral de los 20.000 fallecimientos desde el inicio de la pandemia hace casi dos años.



"La notificación de COVID-19 del martes da cuenta de que los casos positivos se dispararon en todo el país ya que superaron los 11.000 contagios. (...) Se tuvo que lamentar el informe de 57 personas fallecidas y la tasa de letalidad alcanza un 0,6 por ciento", indicó el Ministerio de Sanidad en un comunicado.



Según datos de este organismo, la cuarta ola de contagios ocasionó 11.213 contagios y 57 muertos en el último día, informó la agencia de noticias AFP.



En cuanto a la campaña de vacunación, 4,8 millones de personas están completamente inmunizadas, es decir el 40% de la población total, según datos del sitio Our World in Data de la Universidad de Oxford y de la Universidad Johns Hopkins.



Este escenario de suba de casos puso en tela de juicio la reanudación de las clases, prevista para el mes de febrero, y generó que autoridades regionales impusieran restricciones a la circulación nocturna de personas y vehículos en las zonas más afectadas.



Además, el Gobierno consideró conveniente suspender las celebraciones del carnaval en todo el país, debido al agravamiento de la pandemia de coronavirus, pero dejó la decisión en manos de las autoridades locales.



"La recomendación sería no realizar los carnavales porque van subiendo las cifras (de contagios) y eso asusta; en cada departamento, las cifras están aumentando", afirmó la ministra de Culturas, Sabrina Orellana, en conferencia de prensa.



Bolivia, de casi 12 millones de habitantes, suma desde el comienzo de la pandemia 697.000 contagiados y 20.056 muertos.