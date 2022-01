Incendio en edificio de Nueva York: unos 19 muertos, entre ellos nueve niños

Al menos 19 personas, incluidos nueve niños, murieron en un incendio el domingo en un edificio de apartamentos del Bronx en uno de los peores incendios en la ciudad de Nueva York en décadas, dijeron las autoridades. El alcalde Eric Adams calificó el número de víctimas del incendio como “horrible”.“Este va a ser uno de los peores incendios que hemos presenciado en los tiempos modernos”, dijo.El número de muertos fue confirmado por Stefan Ringel, asesor principal de Adams. Un funcionario de la ciudad que no estaba autorizado a hablar públicamente confirmó el número de niños muertos.Decenas de personas resultaron heridas y 13 personas seguían en estado crítico en el hospital, dijo Ringel. La mayoría de las víctimas sufrían de inhalación severa de humo, dijo el comisionado del FDNY, Daniel Nigro, en una conferencia de prensa esa misma tarde.Los bomberos “encontraron víctimas en todos los pisos y las sacaron en paro cardíaco y respiratorio”, dijo en una sesión informativa por la tarde. “Eso no tiene precedentes en nuestra ciudad. Esperamos que haya numerosas muertes“.Según el FDNY, aproximadamente 200 bomberos respondieron a la escena el domingo en los apartamentos Twin Park, un edificio de 19 pisos en East 181st Street.Los fotógrafos de noticias en el lugar capturaron imágenes de bomberos entrando en los pisos superiores del edificio en llamas por una escalera, varios niños cojos que recibieron oxígeno después de ser sacados del edificio y evacuados con el rostro cubierto de hollín.Nigro comparó la gravedad del incendio con el incendio del club social Happy Land, que mató a 87 personas en 1990 cuando un hombre prendió fuego al edificio después de tener una discusión con su exnovia y ser expulsado del club.Según Nigro, el incendio del domingo se originó en un apartamento dúplex que abarca el segundo y tercer piso. Los bomberos encontraron la puerta del apartamento abierta, dijo, lo que aparentemente permitió que el fuego se acelerara y extendiera el humo hacia arriba rápidamente.No se cree que el origen del incendio sea sospechoso, pero la causa está bajo investigación.Una residente del edificio, Cristal Díaz, de 27 años, le dijo al New York Post que estaba tomando café en su sala de estar cuando olió el humo.“Empezamos a poner agua en las toallas y en la parte inferior de la puerta. Todo era una locura“, dijo. “No sabíamos qué hacer. Miramos por las ventanas y vimos todos los cadáveres que se llevaban”.El incendio del domingo se produjo pocos días después de que un incendio en una casa de Filadelfia mató a 12 personas, incluidos ocho niños, lo que fue el incendio más mortal en un edificio de apartamentos residencial de EEUU desde 2017, cuando 13 personas murieron en un apartamento en el vecindario del Bronx de la ciudad de Nueva York, según datos de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios. Ese incendio comenzó después de que un niño de 3 años jugaba con los quemadores de la estufa.El incendio más mortífero antes de eso fue en 1989 cuando un incendio en un edificio de apartamentos en Tennessee se cobró la vida de 16 personas. (Infobae)