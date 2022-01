Internacionales Varios países de Latinoamérica toman medidas en medio de nuevos récords de casos

La propagación de la variante Ómicron comenzó a impulsar a varios países latinoamericanos como Brasil, Perú, Bolivia, Ecuador y Paraguay a tomar medidas para intentar que los contagios no se multipliquen, algo que parece inevitable en una región que tuvo hoy a cuatro países reportando picos históricos de infecciones de coronavirus desde que empezó la pandemia."Por cuenta de la situación epidemiológica está cancelado el Carnaval callejero de San Pablo", dijo el intendente paulista Ricardo Nunes, sumándose a otras ciudades que también cancelaron sus carnavales callejeros, como Río de Janeiro, Bahía, Recife, Fortaleza y otras siete capitales de estados.El secretario de Salud de San Pablo, Edson Aparecido, informó que en 10 días crecieron 30% las internaciones por Covid-19 producto de la expansión masiva de Ómicron, siendo uno de los motivos de la suspensión de este evento masivo.Perú, el que mayor tasa de mortalidad por Covid-19 tiene en todo el globo, con más de 6.122 muertos por millón de habitantes, es otro país sudamericano que comenzó el 2022 con malas noticias en cuanto al coronavirus.Con los 8.687 nuevos casos de coronavirus anunciados ayer, la cifra más alta en ocho meses, el Gobierno de Perú anunció una reducción del 40% del aforo de los centros comerciales, restaurantes y espacios cerrados en 24 provincias del país y una ampliación de su toque de queda nocturno entre las 23 y las 4."Estamos enfrentando esta ola con un avance del 80% de vacunados, sin embargo la variante Ómicron que ha llegado al Perú es más contagiosa", explicó la jefa del Gabinete, Mirtha Vásquez, en diálogo con el medio local RPP.Por su parte, Bolivia registró 10.263 contagios, un nuevo récord de casos diarios que impulsó al Gobierno a tomar nuevas medidas, principalmente en la región de Santa Cruz, donde se detectaron el 60% de los contagios."Santa Cruz se ha convertido en el epicentro de la pandemia en este momento", dijo el ministro de Salud, Jeyson Auza, y activó un plan de emergencia con "más médicos y brigadas en ambulancias".Pese a este contexto, el Gobierno debió suspender la exigencia de la presentación del carnet de vacunación para ingresar a entidades públicas y privadas por las presiones de sectores opositores.Chile también registró hoy un nuevo pico histórico de casos de Covid-19.Las autoridades sanitarias chilenas informaron hoy 3.134 nuevos contagios en las últimas 24 horas, la cifra más alta desde el 8 de julio del año pasado, hace seis meses.En relación a la variante Ómicron, el país reportó ayer 684 casos, de los cuales 661 corresponden a viajeros, siendo la mitad de estos provenientes de Estados Unidos.Otro de los países sudamericanos que registró un récord de contagios fue Uruguay.Con 5.330 nuevos positivos, el país marcó ayer un pico diario luego de nueve meses.El día con el mayor número de contagios hasta el momento había sido el 21 de mayo último, cuando se registraron 4.604.Luego de sumar casi 1.000 nuevas infecciones, Paraguay también se sumó a los países latinoamericanos que tomaron medidas ante la expansión de la variante Ómicron."El Poder Ejecutivo extendió hasta el 18 de enero la vigencia de las medidas sanitarias específicas contra el coronavirus en el país", estableció el decreto firmado por el presidente paraguayo Mario Abdo Benítez.Entre las disposiciones figura la obligatoriedad del uso de tapabocas en lugares cerrados, en el transporte público de corta y larga distancia, y en aquellos lugares en los que no se pueda mantener el distanciamiento físico establecido por los protocolos de aislamiento, según recogió la agencia de noticias Sputnik.Si bien la situación es distinta, Colombia también alertó por la suba de los casos vinculados con la cepa Ómicron.El Ministerio de Salud colombiano informó hoy que más del 60% de los contagios diarios de coronavirus confirmados hasta el fin de semana pasado pertenecen a esta variante más contagiosa."Esa es la tendencia en el mundo, tenemos que prepararnos para ver 30.000, incluso 40.000 contagios diarios en algún momento", advirtió ayer el presidente colombiano Iván Duque en una entrevista con el medio local Radio Guatapurí.Pese a esto, el viceministro de Salud, Germán Escobar, aclaró que "quienes están en unidades de cuidado intensivo son personas no vacunadas", remarcando la importancia de la vacuna anticovid para un tránsito leve de la enfermedad.En las últimas semanas, Ecuador registró un repunte de casos que también impulsó al Gobierno a tomar nuevas decisiones, entre ellas una vuelta parcial al trabajo remoto en las instituciones públicas.Durante diciembre se registraron 24.287 casos, más del doble de lo reportado en noviembre y el triple de lo de octubre.Entre los 2.837 nuevos positivos indicados en el último reporte, se encuentra la infección del vicepresidente de Ecuador, Alfredo Borrero."Aunque seguimos todas las medidas de bioseguridad, esta vez me tocó a mí", expresó Borrero, de 66 años, sobre su contagio que también llevó a que el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, deba aislarse por prevención.En este escenario de suba de contagios en toda Latinoamérica, Panamá decretó la vacunación anticovid obligatoria para todos sus funcionarios públicos."Firmamos un decreto con el señor Presidente donde se hace obligatoria la vacunación para todos los funcionarios públicos", expresó anoche el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre.En menos de un mes, el país centroamericano pasó de tener unos pocos cientos de nuevos contagios diarios a más de 4.300.