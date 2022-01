Escándalo de Djokovic: “Nadie está por encima de las reglas”, dicen en Australia

No hubo trato especial para Novak Djokovic en Australia. A pesar de tratarse del número uno del mundo del tenis, del campeón defensor del Grand Slam del país en cuestión, de uno de los referentes del deporte mundial, al serbio le cerraron la puerta en Melbourne, adonde había llegado con una exención médica que, supuestamente, iba a permitirle disputar la competencia. "La visa del Sr. Djokovic ha sido cancelada", confirmó el Primer Ministro Scott Morrison. Y ratificó así la deportación de quien hasta este miércoles parecía ser la excepción a la regla."Las reglas son reglas, especialmente cuando se trata de nuestras fronteras. Nadie está por encima de estas reglas. Nuestras sólidas políticas fronterizas han sido fundamentales para que Australia tenga una de las tasas de mortalidad más bajas del mundo por COVID, seguimos estando atentos", tuiteó el PM un rato después de que el planeta se hiciera eco de la decisión gubernamental que se había tomado en torno a la situación del tenista, que, por supuesto, no estará en el Abierto de Australia.La ministra de deportes, Jaala Pulford, tuvo, de la misma manera que el primer ministro Scott Morrison, fuertes palabras para con el tenista, demostrando su malestar con la decisión: "No proporcionaremos a Novak Djokovic asistencia para la solicitud de la visa individual para participar en el Grand Slam del Abierto de Australia de 2022. Siempre hemos sido claros en dos puntos: las aprobaciones de visas son un asunto del gobierno federal y las exenciones médicas son un asunto de los médicos".