Deportación de Djokovic: no podrá jugar en Australia por su negativa a vacunarse

Novak Djokovic no pudo ingresar a Australia, su visa fue cancelada y tendrá que regresar a Serbia, por lo que el número uno del mundo se perderá el Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada.Djokovic, quien abiertamente se mostró en contra de la vacunación por el Covid-19 en varias oportunidades, llegó el martes a la medianoche a Melborne tras haber recibido una exención médica que le permitía jugar el primer Grand Slam del año.Sin embargo, después de varias horas detenido en el aeropuerto, las autoridades locales decidieron que su visa mostraba irregularidades y Djokovic tendrá que irse del país deportado en el primer vuelo que salga a Serbia.Las primeras informaciones aseguran que un miembro del equipo de Novak Djokovic realizó mal la solicitud del visado, sin tener en cuenta dicha exención para no vacunados, y el tenista estuvo aislado a la espera de que las autoridades tomaran una decisión sobre si dejarle entrar en el país o no.Según expresaron medios australianos, el Gobierno rechazó el visado del tenista serbio y le pidió que abandone el país este jueves, aunque los abogados de Djokovic apelaron la decisión con la intención de que pueda permanecer y jugar el torneo en el que persigue el récord de 21 Grand Slams con el que superaría a Roger Federer y Rafael Nadal.Además de los errores en su visado, el Gobierno de Victoria, el estado donde se celebra el Grand Slam, había puesto en duda las causas médicas esgrimidas por el tenista para recibir la exención médica y no vacunarse.La causa médica expuesta por el tenista fue el haberse contagiado de covid en los seis meses anteriores al torneo, lo que las autoridades australianas no han considerado razón suficiente para su entrada al país.Las fuerzas fronterizas de Australia publicaron un comunicado en el que señalaron que Djokovic "no cumplió con los requisitos de entrada al país", por lo que su visa "ha sido cancelada"."Continuaremos asegurándonos de que aquellos que llegan a nuestras fronteras cumplen con nuestras leyes. Los ciudadanos que no poseen un visado válido o esta ha sido cancelada serán detenidos y expulsados de Australia", agregaron.Según el Sydney Morning Herald, la decisión de las autoridades australianas de detener al tenista serbio se fundamentó en supuestas irregularidades en su visa. Aparentemente, el serbio presentó una visa de trabajo que no permite exenciones médicas por no estar vacunado contra el Covid-19.La decisión de permitir la participación de Djokovic -reconocido antivacunas- en el Abierto de Australia se politizó tanto que hasta el Primer Ministro Scott Morrison le dejó una advertencia antes de que emprenda su viaje: "Estamos a la espera de su presentación y de las pruebas que nos proporcione para respaldarlo. Si estas pruebas son insuficientes, no se le tratará de forma diferente a los demás y estará en el siguiente avión de vuelta a su casa. No debería haber reglas especiales para Novak Djokovic en absoluto".Casi siete horas después de su ingreso infructuoso a Australia, las autoridades finalmente confirmaron que el tenista será deportado y no podrá ingresar al país. La decisión fue la de cancelarle la visa y solicitarle que deje suelo australiano hoy mismo, luego de que las autoridades migratorias consideren que no presentó pruebas suficientes para fundamentar su exención sanitaria. Por lo pronto, se asegura que los abogados de Djokovic buscarán apelar la decisión, por lo que no se sabe si el serbio abandonará el país o será colocado en cuarentena, en un hotel, a la espera de una resolución final.Esta será la primera vez que Djokovic, nueve veces ganador del torneo, se perderá el Abierto de Australia desde que debutara en 2005. Además, es el primer Grand Slam al que no acude desde el Abierto de los Estados Unidos en 2017.