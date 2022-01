El brote de Ómicron pone en "presión extrema" a los hospitales del Reino Unido

El Gobierno británico admitió una "presión extrema" sobre los hospitales luego de haber descartado nuevas restricciones e incluso relajar restricciones a los viajes desde el extranjero pese al fuerte brote por la variante Ómicron.



El primer ministro conservador Boris Johnson dijo que el Reino Unido podía superar el actual pico sin necesidad de nuevas restricciones porque Ómicron causa cuadros clínicos más leves y gracias a la avanzada campaña de refuerzos de la vacuna anticovid en el país.



Sin embargo, varios hospitales en Inglaterra se declararon en emergencia debido al incremento en las internaciones por el avance de la variante y la gran cantidad de personal que se encuentra en cuarentena tras dar positivo o haber sido contacto estrecho de un infectado.



El Reino Unido informó el martes un récord de 218.724 casos de coronavirus.



Gillian Keegan, secretario de Estado en el Ministerio de Salud, admitió la sobrecarga hospitalaria en una entrevista con la cadena BBC.



“En este momento, están bajo una presión extrema por la variante Ómicron, por el número de casos positivos y el incremento de las hospitalizaciones, y en este punto del año (invierno) en el que siempre están bajo una presión extrema", señaló.



No obstante, desde hace dos días los casos se han amesetado en Londres, el lugar donde Ómicron primero impactó en el Reino Unido, luego de multiplicarse de manera exponencial, y la mayoría de contagios nuevos corresponde al resto del país.



Epidemiólogos han dicho que este dato es muy alentador y que podría indicar que el pico de Ómicron podría evolucionar como el que experimentó Sudáfrica, donde los casos se dispararon durante un mes para luego amesetarse primero y comenzar a bajar después.



En este contexto, el Gobierno británico anunció una relajación de las restricciones a los viajeros que llegan a Inglaterra desde el extranjero, impuestas tras la aparición de Ómicron, una medida muy esperada por el sector del transporte.



A partir del viernes, los viajeros ya no tendrán que presentar un test negativo de coronavirus antes de embarcar con destino a Inglaterra y, si están vacunados, no deberán aislarse mientras esperan el resultado de una prueba realizada tras llegar, anunció el primer ministro británico, Boris Johnson, ante el Parlamento.



La variante Ómicron, la más contagiosa de las conocidas, fue identificada por primera vez en Sudáfrica en noviembre pasado, aunque muchos presumen que se originó en Nigeria, que registró casos de la variante un mes antes.



Según la prensa británica, Johnson, podría anunciar además algunos cambios en el seguimiento de los test. Se cree que los ministros están considerando eliminar el requisito de PCR de seguimiento para aquellos que dan positivo en una prueba de flujo lateral (LTF) pero no presentan síntomas.