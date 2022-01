Bolsonaro logró superar la obstrucción intestinal y no será operado

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, logró superar la obstrucción intestinal por la cual fue internado de urgencia el lunes por la madrugada y no será operado, informó el hospital privado de la ciudad de San Pablo donde se está recuperando, sin dar una previsión sobre el alta médica.



"El cuadro de suboclusión intestinal se deshizo, no habiendo indicación cirúrgica. La evolución clínica y laboratorial del paciente continúa satisfactoria y será iniciada hoy una dieta líquida. Aún no hay previsión de alta", dijo el parte médico del Hospital Vila Nova Star.



El mandatario ultraderechista de 66 años había dicho en las redes sociales que estos problemas por los cuales ya se operó cuatro veces tienen vinculación con el atentado con cuchilllo que recibió el 6 de setiembre de 2018 durante la campaña electoral a la Presidencia.



Bolsonaro fue apuñalado ese día en un acto en Minas Gerais por parte de Adelio Bispo, un hombre declarado inimputable y encerrado en una cárcel de máxima seguridad federal en Campo Grande, estado de Mato Grosso do Sul.



Bolsonaro debió interrumpir sus vacaciones en la playa de Sao Francisco do Sul, estado de Santa Catarina, adonde había pasado el Año Nuevo paseando de jet ski y en un parque de diversiones, por el malestar que comenzó a sentir, por lo cual fue enviado de urgencia al Hospital Vila Nova Star, adonde se había operado la última vez.



La decisión de no intervenirlo quirúrgicamente fue del cirujano jefe Antonio Luiz Macedo, el médico que operó a Bolsonaro después del cuchillazo que recibió en 2018, quien tuvo que viajar de urgencia desde las Bahamas, donde pasaba vacaciones.



Macedo llegó este martes a la madrugada al centro médico privado para descartar una nueva cirugía.



Bolsonaro está pasando el segundo día laboral del año hospitalizado, en medio de un clima político y económico marcado por la campaña electoral para las elecciones del 2 de octubre, en la cual aparece en las encuestas a más de 20 puntos de distancia del favorito, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores.