Hallaron huevos fosilizados de un dinosaurio que vivió hace 60 millones de años

Un equipo de investigadores descubrió en el estado brasileño de São Paulo un conjunto de huevos de dinosaurio fosilizados que data del Cretácico superior, hace entre 60 y 80 millones de años, comentó el paleontólogo William Roberto Nava.



De acuerdo al científico, la primera aparición de restos huevos fosilizados en el parque Los Girasoles, en el municipio de Presidente Prudente, ocurrió en 2020, cuando se encontraron huevos de cocodrilo, por lo que continuó la exploración del sitio.



Durante las excavaciones realizadas en agosto de 2001, detalló el experto, el equipo desenterró cinco huevos que presentaban características distintas a los hallados previamente, principalmente en cuanto al tamaño y las características del cascarón.



Según explicó el investigador, la cubierta de los huevos de cocodrilo se caracteriza por tener una superficie externa porosa o lisa, mientras que los fósiles recientemente encontrados presentan una textura rugosa en forma de "pequeñas ondas".



"Mientras que los huevos de cocodrilo miden 6 centímetros de largo por 3,5 de ancho, estos huevos de dinosaurio carnívoro miden alrededor de 12 a 13 de largo por 6 a 7 de ancho. Por lo tanto, son mucho más grandes, lo que indica que no son huevos de cocodrilo, sino de alguna especie desconocida de dinosaurio carnívoro", explicó Nava.



Del mismo modo, el paleontólogo señaló que las características de los fósiles son muy similares a las de algunos ejemplares hallados en Argentina y Mongolia. Asimismo, comentó que actualmente no es posible determinar a qué especie pertenecen los restos, ya que no se han hallado otro tipo de rastros, como dientes o partes de huesos, que faciliten su identificación, según publicó RT.



"Como el único registro son huevos aislados, habrá que hacer un estudio de laboratorio para determinar aproximadamente a qué especie o a qué grupo de dinosaurios carnívoros de pequeño tamaño pertenecían los huevos", apuntó.