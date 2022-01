Israel se prepara para "una tormeta" de contagios por la variante Ómicron

El primer ministro de Israel, Naftali Bennett, dijo que una "tormenta" de decenas de miles de contagios diarios de la variante Ómicron del coronavirus "está llegando en estos días" al país, a pesar de haber aplicado más de 4,2 millones de vacunas de refuerzo.



"La tormenta está llegando a nosotros en estos días", alertó Bennett al comienzo de la reunión semanal del gabinete en Jerusalén.



En las últimas dos semanas, los casos diarios en Israel aumentaron de 700 a los más de 4.000 reportados hoy por el Ministerio de Salud.



"Estos son números que el mundo no ha conocido y que nosotros tampoco hemos conocido", alertó Bennett.



Se prevé que entre un tercio y un cuarto de los israelíes contraigan Covid-19 en las próximas tres semanas, según un informe elaborado por un experto que asesora al Gobierno y que fue entregado hoy al gabinete.



El experto, el profesor Eran Segal del Instituto Weizmann estimó que entre 2 y 4 millones de la población de Israel de unos 9,5 millones contraerán la variante Ómicron, y advirtió que la mayoría no se enterará dada la escasez de pruebas que afecta a Israel.



"A partir de un cierto punto -20.000 o 30.000 infecciones por día- ignoraremos las cifras porque no tenemos suficientes test. Todo el sistema de test está colapsando", dijo Segal a la Radio Militar.



Como está sucediendo en el mundo, las restricciones aplicadas hasta ahora no servirán contra Ómicron, y el pico de contagios "sólo se detendrá cuando casi todos los que podían infectarse se hayan infectado", dijo Segal al portal de noticias Ynet.



Más temprano, el director general del Ministerio de Salud, Nachman Ash, indicó que la inmunidad colectiva de la muy contagiosa variante Ómicron era el resultado más probable de la ola actual.



Bennett dijo que el Gobierno está tratando de encontrar soluciones en medio de enormes filas en los lugares de testeos.



Asimismo, señaló que el objetivo del Gobierno es "permitir que la economía funcione tanto como sea posible, mientras protege a los más vulnerables".



En su informe, Segal dijo que la cantidad de casos graves simultáneos de coronavirus no superarán el récord actual de aproximadamente 1200.



Mientras tanto, expertos israelíes presentaron varios escenarios al Ministerio de Salud y a autoridades hospitalarias, el más extremo de los cuales predice que el 99% de la población de Israel se infectará con Ómicron.



Incluso en tal escenario, no se prevé que el número de casos graves aumente de manera similar.



En una predicción optimista, habría entre 1.250 y 1.750 pacientes graves, solo ligeramente por encima del récord actual, y un escenario más pesimista vería entre 2.000 y 2.750 casos de este tipo, lo que ejercería una enorme presión sobre el sistema de salud.



Los hospitales alertaron que, si bien en oleadas anteriores el sistema logró lidiar con 1.200 casos graves simultáneos, esta vez el personal ya está sobrecargado debido a un brote de gripe existente y un número creciente de miembros del personal en cuarentena.