México es el segundo país con más casos de ómicron en Latinoamérica

Los casos de covid ómicron (B.1.1.529+BA) han crecido exponencialmente las últimas semanas y México ya ocupa el segundo sitio en los países de América Latina con 254 detectados de este tipo de coronavirus, hasta ahora el más contagioso.



En Latinoamérica, Chile ocupa el primer sitio con 325 casos, le sigue México con 254, Brasil con 189, Puerto Rico registró 101, Argentina 93, Guayana Francesa 49, Ecuador 29, Colombia 26, Costa Rica 15 y Perú 12.



Mientras a nivel continente Estados Unidos encabeza la lista con 24 mil 742 casos de ómicron, seguido de Canadá con 629, Chile con 325 casos, México 254 y Brasil con 189, en los primeros cinco sitios.



Según las cifras más recientes de la plataforma mundial de secuenciación del virus Global Initiative on Sharing All Influenza Data (GISAID), la Ciudad de México es la entidad con más contagios detectados con 159, le sigue el Estado de México (Edomex) con 35, en Quintana Roo 18, en Yucatán 13, en Tabasco 12, en Puebla cuatro, cinco en Tamaulipas, en Sinaloa 2, mientras que Hidalgo, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Baja California 1 caso, respectivamente.



Sin embargo 254 es una representación de las muestras tomadas, la verdadera cifra se estima sea mucho mayor ya que las muestras que se han realizado son aleatorias y no masivas. Si bien Delta era el doble de contagiosa, los expertos analizan que una persona infectada con esta mutación podría transmitir el virus a entre 9 y 10 personas.



Y es que en la última semana, las cifras de casos rompieron marcas que no se veían desde hace meses: el lunes 27 de diciembre hubo 943 positivos; el día siguiente se confirmaron 4,426; el miércoles, 5,290; el jueves se contabilizaron 8,024 y el viernes —el último día del año— se reportó la mayor cantidad de casos de los últimos tres meses: 10,037 personas infectadas para sumar un total de 3 millones 979 mil 723 casos acumulados desde que inició la emergencia sanitaria.



Además hay casos que no se han sumado a esta cifra como los del gobierno de Nuevo León que informó la semana pasada que se detectaron seis casos de contagio de la nueva variante ómicron, ante lo cual anunció que se restringirá el aforo a lugares con espacios abiertos de 90 a 80% y en comercios y servicios se pasará de 90% a 70%.



En dicha entidad fronteriza, cuatro de los infectados son del género masculino de 24, 25, 42 y 86 años y dos del sexo femenino de 35 y 74 años, informó Alma Rosa Marroquín, secretaria de Salud en la entidad. La funcionaria detalló que los pacientes de 74 y 86 años estuvieron hospitalizados y posteriormente egresados con síntomas leves.



Mientras que en Baja California las autoridades de salud confirmaron el primer caso de la variante ómicron detectado en el estado el pasado jueves 30 de diciembre.



Se trata de un hombre de 40 años, originario de Mexicali, quien acudió a realizarse una prueba PCR a un laboratorio privado en dicha ciudad el pasado 13 de diciembre, informó la Secretaría de Salud de Baja California en un comunicado. El paciente ya se encuentra asintomático y no requirió de hospitalización.



“De manera oportuna ya estamos en el trabajo de rastreo de este caso que fue detectado en laboratorio privado; obviamente ante la llegada de un primer caso de esta variante el Estado va a reforzar las acciones de vigilancia epidemiológica, diagnóstico oportuno y promoción de la salud”, señaló en un comunicado, Adrián Medina Amarillas, secretario de Salud de Baja California.



En el estado vecino Baja California Sur la secretaría de Salud dio a conocer que una de las muestras enviadas al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDre) resultó positiva a nueva variante ómicron de COVID-19.



A través de un comunicado, la titular de la secretaría de Salud de la entidad, Zazil Flores Aldape indicó que la muestra se recibió el jueves por la tarde, asimismo corresponde a una paciente de 21 años quien es residente de La Paz y cuenta con esquema de vacunación completo.



La funcionaria explicó que se trata de transmisión comunitaria debido a que no es una paciente que haya viajado en las últimas 3 ó 4 semanas, por lo que aseguró que sería normal esperar que más personas estén contagiadas con esta nueva variante.



También en Colima fueron detectadas dos personas, ambas con antecedente de contacto con extranjeros, resultaron positivos a COVID-19 con la variante ómicron, por lo que de inmediato se intensificaron las acciones preventivas por parte del Sector Salud.



Recientemente, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, señaló que en caso de presentarse la cuarta ola derivada de la nueva variante del COVID-19, habrán más casos, pero menor número de hospitalizaciones.



“Hasta el momento la evidencia sigue siendo la que hemos comentado desde el inicio que fue conocida esta variante el 26 de noviembre: es una variante que es claramente más transmisible, pero es una variante que produce menos enfermedad grave; la proporción de personas con enfermedad grave es sustancialmente menor que con las variantes previas incluyendo la variante Delta”, señaló desde Palacio Nacional.