Lo que se sabe de “flurona”, la infección simultánea entre el covid y la gripe

Una vacuna combinada

Pico de casos

, según confirmó el portal. La doble infección se identificó por primera vez en una mujer que entró en trabajo de parto la semana pasada en el Centro Médico Rabin, en Petah Tikva. Según el hospital, la joven madre, que no está vacunada contra ninguno de los patógenos, evoluciona favorablemente.El Ministerio de Salud israelí todavía está examinando el caso, que fue relativamente leve, y los funcionarios de Salud estiman que muchos otros pacientes también han contraído ambos patógenos, pero aún no han sido diagnosticados.duplica la posibilidad de enfermedades graves y mortalidad y podría significar un regreso a cargas de trabajo imposibles en los centros de salud, alertan los expertos israelíes. “Los picos concurrentes de influenza y Covid podrían significar el colapso de los hospitales de Israel”, advirtió Erez Barenboim, director general del Hospital Samson Assuta Ashdod.“El año pasado, no fuimos testigos de casos de gripe entre mujeres embarazadas o en parto”, señaló el profesor Arnon Vizhnitser, especialista en obstetricia y ginecología y director del Departamento de Ginecología del hospital. “Hoy, estamos viendo casos tanto de coronavirus como de gripe que están empezando a levantar la cabeza. Estamos viendo cada vez más mujeres embarazadas con gripe. Definitivamente, por lo que te refieres a ellos de la misma manera.añadió.Vizhnitser señaló que la paciente tratada en el Centro Rabin no experimentó hasta el momento ningún síntoma inusualmente severo. “Le diagnosticaron gripe y coronavirus tan pronto como llegó. Ambas pruebas dieron positivo, incluso después de que volvimos a verificar”, agregó., informó.Israel, de hecho, puede estar enfrentando una, ya que los hospitales informaron haber tratado a 1.849 pacientes con complicaciones de la enfermedad durante la semana pasada, según datos publicados por el Centro para el Control de Enfermedades (CDC) del Ministerio de Salud.El virus de la gripe puede dar lugar a una gran cantidad de síntomas graves, incluyendo neumonía, entre otras complicaciones respiratorias; miocarditis (inflamación del músculo cardíaco) e incluso la muerte.El Ministerio de Salud ha pedido al público en general a partir de los seis meses de edad que se vacune contra la gripe. La vacuna se puede administrar junto con la vacuna contra el coronavirus.“La gente no comprende que la gripe puede ser una enfermedad muy grave, que ya hoy provoca la muerte de decenas de miles de personas al año en todo el mundo”, dijo el médico Ehud Drucker, adjunto del Departamento de Medicina de Emergencia de Assuta, citado por elA pesar de toda la discusión sobre el fortalecimiento del sistema de salud, los hospitales del país aún no están preparados para manejar la posible catástrofe que podrían traer las olas concurrentes de gripe y coronavirus.En un invierno normal anterior al coronavirus, solo con la gripe, Israel no tenía suficiente espacio para sus pacientes, y muchas personas fueron hospitalizadas en los pasillos, algo que ha impactado las tasas de mortalidad del país por enfermedades infecciosas.. La compañía espera agregar eventualmente las vacunas en las que está trabajando para el virus sincitial respiratorio (VSR) y otras enfermedades respiratorias como una inyección anual.“Creemos que esta es una gran oportunidad que tenemos por delante, si pudiéramos llevar al mercado un refuerzo anual pan-respiratorio de alta eficacia”, dijo el director ejecutivo de Moderna, Stéphane Bancel, durante una presentación de esa investigación en septiembre. “Creemos que Moderna podría ser el primero en comercializar esta importante nueva oportunidad”, añadió. La nueva vacuna combina la vacuna contra la gripe experimental más avanzada junto con su vacuna Covid-19.En las últimas semanas, ante el avance de la nueva variante Ómicron, la cantidad de casos diarios de Covid-19 en Israel, encendió alarmas y motivó medidas restrictivas.Hace tres semanas, se registraron 715 nuevos casos diarios. Una semana después había 788, y el miércoles último casi mil. Si bien el número de pacientes graves primero disminuyó y luego se mantuvo estable, la creciente infección amenaza con hacer girar el péndulo en la otra dirección.Según datos del Centro de Control de Enfermedades de Israel, hasta la semana pasada, 1.088 personas habían sido hospitalizadas con influenza, equivalente o ligeramente más alto que en la mayoría de los años antes del coronavirus, pero un marcado contraste con los cero pacientes que Israel tenía el año pasado. Entre esos pacientes había 401 niños y 70 mujeres embarazadas, dijo el centro.Parte del desafío es que a medida que Covid disminuyó después de la cuarta ola, muchas personas, especialmente los jóvenes, se volvieron complacientes, dijeron los funcionarios de salud. O eligieron no recibir su refuerzo o su vacuna contra la gripe, y tampoco mantienen las medidas de seguridad del coronavirus como el enmascaramiento y el distanciamiento social. (Con información de Ynetespanol y ANSA)