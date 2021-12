Francia y Estados Unidos registraron nuevos récords de contagiados de covid

Francia registró este miércoles un nuevo récord de contagios de covid-19, superando por primera vez el umbral de los 200.000 casos diarios, una cifra que llega un día después del último pico de infecciones, más de 179.800, según lo dio a conocer el ministro de Salud, Olivier Véran.



En una intervención en la Asamblea Nacional, Véran ha señalado que las cifras de la pandemia en Francia le dan “vértigo” y ha hecho hincapié en que “cada segundo, más de dos franceses son diagnosticados como positivos”. Unos 208.000 casos se detectaron en las últimas 24 horas en Francia, anunció el ministro en una audiencia en el parlamento.



El martes, las autoridades francesas de salud pública anunciaron casi 180.000 casos de covid-19 en 24 horas, lo que ya era un récord. “Nos enfrentamos a dos enemigos” dijo el ministro en referencia a las variantes delta y ómicron.



”Teniendo en cuenta las cifras que estamos registrando en los últimos días, yo lo llamaría un maremoto”, aseguró Véran. Ante el aumento de las infecciones, “el 10% de la población francesa es caso contacto” y los que no se han vacunado tienen “pocas posibilidades de” librarse, apuntó el ministro. “El virus circula demasiado”, insistió.



En este sentido, ha alertado de que “la situación hospitalaria en Francia es preocupante” y ha puesto el foco en que el 70 por ciento de los pacientes de cuidados intensivos internados en los hospitales de la capital, París, no están vacunados.



“Y de los que están vacunados, el 80% de ellos están básicamente inmunodeprimidos”, ha agregado, según ha recogido BFMTV. Actualmente, hay cinco millones de franceses que aún no han recibido ni una dosis de la vacuna.



El Gobierno de Francia anunció el lunes una batería de nuevas medidas para hacer frente al recrudecimiento de la situación de la pandemia, entre las que destaca la imposición del teletrabajo entre tres y cuatro días a la semana durante las próximas tres semanas y el regreso a las clases para el próximo lunes. No obstante, las autoridades francesas han descartado un toque de queda para Nochevieja. Récord para EE.UU Estados Unidos se enfrenta a una quinta ola de covid-19 debido a la variante ómicron y registró este martes un promedio récord de 265.427 nuevos casos diarios desde el comienzo de la pandemia, según la universidad Johns Hopkins. La media de casos nuevos por día en los últimos siete días en el país más enlutado del mundo superó el récord de 251.989 alcanzado durante la tercera ola, en enero de 2021.



Ómicron es la variante dominante en Estados Unidos, según los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades (CDC). Representó en torno al 59% de los nuevos casos en la semana que terminó el 25 de diciembre.



Esta agencia federal de salud pública ha revisado drásticamente a la baja sus estimaciones de la semana anterior (la concluida el 18 de diciembre): de 73% de ómicron pasa a 22,5% (dato correcto). “Hemos recibido más datos sobre este período y ha habido una reducción en la proporción de ómicron”, explicó a la agencia AFP una portavoz de los CDC.



“Es importante señalar que seguimos viendo un aumento continuo en la proporción de ómicron”, insistió no obstante. La curva de nuevas infecciones, que bajó entre principios de septiembre y finales de octubre después de una cuarta ola provocada por la variante delta, ha vuelto a subir desde hace dos meses y ahora se dispara con la variante ómicron altamente contagiosa.



“Será una ola rápida, pero muy difícil”, estimó este martes en Twitter el epidemiólogo de Harvard Michael Mina, quien también considera que el récord de contagios no es más que la “punta del iceberg” debido a la cantidad de casos no detectados o sin declarar.



Por el momento la curva de hospitalizaciones también aumenta, con unos 9.000 ingresos diarios de nuevos enfermos de covid-19 en Estados Unidos, pero está muy lejos de los 16.500 registrados a principios de enero de 2021, según datos de los CDC.



Actualmente alrededor de 1.200 personas mueren a diario en promedio por covid-19 en el país, mientras que hace un año la máxima era de unos 3.400 muertos.



El mundo ha alcanzado nuevos récords de contagios durante la semana pasada, con una media de más de 935.000 casos de covid-19 detectados a diario del 22 al 28 de diciembre, según un recuento de la AFP a partir de datos oficiales.