España reportó nuevo récord de casos e implementa nuevas restricciones

El Gobierno español decidió el miércoles reducir la duración de la cuarentena de los casos positivos por covid-19 a 7 días frente a los 10 anteriores, anunció el Ministerio de Sanidad.



Según el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con esta medida se pretende lograr un equilibrio entre “salud pública” y “crecimiento económico” en un momento en el que la variante ómicron hace temer una desestabilización de la economía.



La decisión afecta a los vacunados diagnosticados con covid-19 y a aquellos no vacunados que han mantenido contacto estrecho con un positivo.



España confirmó el martes un récord de 99.671 nuevas infecciones en las últimas 24 horas, lo que eleva la tasa de infección en 14 días a 1.360 casos por cada 100.000 habitantes, casi el doble del nivel de una semana antes.



En este contexto, varios gobiernos regionales habían solicitado la reducción de la cuarentena hasta a cinco días, aunque finalmente se ha acordado que el límite se establezca en siete.



Una medida similar tomaron países como Estados Unidos, el Reino Unido y Argentina, y varios otros estudian hacer lo mismo, dado que la variante ómicron está causando cifras récord de contagios pero que en muchos casos se trata de formas leves o asintomáticas de la enfermedad. Aval de la OMS De hecho, la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) destacó hoy que el periodo de cuarentena “puede acortarse ante diversas situaciones”.



“La prioridad es contener la transmisión, pero hay que buscar un equilibrio para que no afecte especialmente a las sociedades y economías”, afirmó en rueda de prensa el epidemiólogo de la OMS Abdi Mahamud.



El director de la OMS para Emergencias Sanitarias, Mike Ryan, añadió que el periodo de incubación del COVID (desde el contagio al desarrollo de los primeros síntomas) suele rondar entre cinco y siete días, aunque algunos estudios preliminares sugieren que en el caso de la variante ómicron podría ser menor.



“Se trata de estudios limitados y podrían estar centrados en determinados grupos tales como personas jóvenes, así que hay que ser cautos con los resultados”, afirmó Ryan.



En todo caso, reiteró, debe “minimizarse el impacto sanitario, pero también en la economía y en la sociedad”. Nuevas restricciones La variante ómicron parece causar menos hospitalizaciones que la delta, dominante hasta ahora, según los primeros estudios, pero algunos expertos destacan que un mayor contagio puede anular la ventaja de que sea menos peligrosa.



Ante una pandemia nuevamente en aceleración, los diferentes gobiernos tratan de encontrar un equilibrio entre el control de la propagación y la contención de los daños económicos.



Finlandia prohibió la entrada a los viajeros extranjeros no vacunados; Suecia, Dinamarca y Austria exigen a los no residentes una prueba negativa y la vacunación, y Francia limitará la validez del “pasaporte sanitario” a las personas vacunadas.



Además, ese país anunció el recurso “obligatorio” al teletrabajo “siempre que sea posible”, la prohibición de conciertos de pie y el cierre de discotecas tres semanas suplementarias.



Alemania, por su parte, aplicará nuevas restricciones como limitar las reuniones a diez personas entre vacunados y a dos para no vacunados, el cierre de clubes nocturnos y la celebración de eventos deportivos a puerta cerrada.



China, que sufre un importante brote epidémico a 40 días de los Juegos de Invierno de Beijing, confinó a decenas de miles de personas más el martes. Después de que la ciudad de Xi’an (norte) fuera sometida durante una semana a una estricta cuarentena, varias decenas de miles de habitantes de un distrito de la ciudad de Yan’an, a 300 kilómetros de Xi’an, quedaron confinadas el martes.



La pandemia de covid-19 ha dejado más de 5,4 millones de muertos en el mundo desde diciembre de 2019, según un conteo de este miércoles de la AFP a partir de fuentes oficiales, pero la OMS considera que el balance podría ser entre dos y tres veces superior.



Igualmente, desde el inicio de la pandemia se han registrado oficialmente más de 282 millones de casos.