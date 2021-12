Estados Unidos elevó el nivel de alerta para quienes viajen a la Argentina

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos elevaron las advertencias de viaje relacionadas con el Covid-19 para Malta, Moldavia, Suecia y la Argentina.



Para Malta, Moldavia y Suecia, la advertencia de viaje se elevó al nivel cuatro o “muy alto”, mientras que para la Argentina se elevó al nivel 3 o “alto”, dijeron los CDC el martes.



Mientras se desaconseja viajar a países de nivel 4, el nivel 3 implica que los viajeros deben estar con su programa de vacunación completo antes de salir y los viajeros no vacunados deben evitar los viajes no esenciales a este destino.



NUEVO NIVEL DE ALERTA PARA VIAJAR A LA ARGENTINA

Según el sitio web de los CDC, la información clave para viajeros a la Argentina es la siguiente:



- Asegúrese de estar completamente vacunado antes de viajar a la Argentina.

- Los viajeros no vacunados deben evitar los viajes no esenciales a la Argentina.

- Debido a la situación actual en la Argentina, todos los viajeros pueden correr el riesgo de contraer y propagar variantes de Covid-19.

- Los viajeros deben seguir las recomendaciones o requisitos en la Argentina, incluido el uso de barbijo y mantenerse a dos metros de distancia de los demás.



Entre sus consideraciones generales, los CDC aconsejan no realizan viajes internacionales a las personas que no tengan su programa de vacunación completo, ya que “vacunarse sigue siendo la mejor manera de protegerse de enfermedades graves, ralentizar la propagación del Covid-19 y reducir la cantidad de nuevas variantes”.



Los CDC recomiendan también a los viajeros recibir una dosis de refuerzo de la vacuna Covid-19, en el caso de que sea elegible para tenerla.



Las personas que no tengan su programa de vacunación completo deben seguir recomendaciones adicionales antes, durante y después del viaje, como informarse sobre la situación del Covid en el país de destino, y respetar las normas de las aerolíneas en cuanto a uso de barbijo y distanciamiento.



Al volver a los Estados Unidos, los pasajeros deben realizarse la prueba de Covid entre 3 y 5 días después del regreso, y estar atentos a cualquier síntoma.