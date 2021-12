Ómicron: récord de casos en el mundo y prevén “gran número de hospitalizaciones”

El número de casos de Covid-19 a nivel mundial alcanzó este martes uno de los peores picos de la pandemia, impulsados por récords de contagios en varios países de Europa, situación que provocó que potencias como China e India redoblen las restricciones y que la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierta que la variante Ómicron provocará "un gran número de hospitalizaciones".En Estados Unidos, por ejemplo, las cifras relacionadas al coronavirus se incrementaron abruptamente en la última semana, cuando se registraron 237.061 casos, es decir un 66% más que la semana previa, y 1.453 muertes, un 18% más, según datos de la Universidad Johns Hopkins publicados por la cadena CNN.El Gobierno de Joe Biden, sin embargo, anunció hoy que "las restricciones de viaje ya no son necesarias para proteger la salud pública", ya que las "vacunas de refuerzo protegen contra Ómicron", y decretó la reapertura de las fronteras con Sudáfrica, Botsuana, Zimbabue, Namibia, Lesoto, Eswatini, Mozambique y Malawi.En América del Sur, la situación es alarmante en Bolivia, donde autoridades sanitarias informaron hoy que el 100% de las unidades en terapia intensiva para Covid-19 de los hospitales públicos de la región de Cochabamba están ocupadas con pacientes que no se vacunaron.Los contagios aumentan también en Europa y Francia, Grecia, Portugal y el Reino Unido registraron nuevos récords diarios con más de 180.000, 21.000, 17.000 y 129.000, respectivamente.Los 179.807 positivos detectados en Francia marcan un nuevo récord diario en Europa y solamente India y Estados Unidos reportaron hasta ahora más de 200.000 en 24 horas.Además, la variante Ómicron es ahora oficialmente la dominante también en Suiza y Países Bajos.En paralelo, en Asia, China registró 175 casos en la ciudad norteña de Xi'an, la cifra diaria más alta para una ciudad del país desde marzo de 2020 y pese a tener en estricto confinamiento a sus 13 millones de habitantes, y aisló a cientos de miles de residentes de la ciudad de Ya'an, donde también ordenó el cierre de comercios, informó la agencia de noticias china Xinhua.Incluyendo los casos de Xi'an, China registró en la última jornada 209 casos de coronavirus, la cifra de contagios más alta también desde marzo de 2020, cuando los reportes de la Comisión Nacional de Salud de Beijing comenzaron a dar los casos asintomáticos por separado.También estableció nuevas medidas la capital de la India, Nueva Delhi, incluido un toque de queda nocturno, entre las 22 y las 5, y el cierre de las escuelas, centros de salud y piscinas, tras detectar que en los últimos días hubo un aumento de los contagios vinculados a la nueva variante Ómicron.Asimismo, aplicó el 50% del aforo a los bares y restaurantes y restringió el horario de apertura de los comercios.Con ello, el Gobierno intenta evitar una situación similar a la sufrida en mayo último con el catastrófico brote de la variante Delta, cuando se registró más de 400.000 casos y 4.000 muertes diarias.En Europa la rápida propagación de la variante Ómicron provocará "un gran número de hospitalizaciones" de enfermos de Covid-19, aunque sea una variante ligeramente menos peligrosa que sus predecesoras, como Delta, advirtió hoy la rama regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS)."Un rápido aumento de Ómicron, como el que observamos en varios países -aunque se combine con una enfermedad ligeramente menos grave- provocará un gran número de hospitalizaciones, sobre todo entre los no vacunados", declaró Catherine Smallwood, una de las principales responsables de OMS Europa, a la agencia de noticias AFP.Ante las incertidumbres sobre la nueva variante detectada por primera vez a finales de noviembre en Sudáfrica, los países dudan entre fuertes restricciones y una estrategia más flexible debido a los signos de menor gravedad de Ómicron.En España, por ejemplo, el Gobierno conservador de Madrid confirmó hoy la realización de celebraciones de Año Nuevo en el centro de la capital española, a contramano de todas las demás grandes ciudades del país y de Europa.La decisión se anunció un día después de que el Ministerio de Salud informara un fuerte aumento en la tasa de infecciones por covid-19 en 14 días, de 911 casos por 100.000 el jueves pasado a 1.206 casos por 100.000.Al contrario, Barcelona, Valencia y otras importantes ciudades españolas cancelaron sus exhibiciones de fuegos artificiales para que la gente se quede en casa y recientemente se sumaron Berlín, Londres, París y Roma.Además, en Alemania, varios estados impusieron hoy el cierre de los lugares de ocio nocturno y limitaron a 10 personas -sin contar menores de 14- las reuniones privadas, pero si hay no vacunados se reduce a una familia con un máximo de dos personas de otro grupo familiar, informó la agencia de noticias DPA.En el Reino Unido, en tanto, las ausencias del personal como consecuencia de la variante Ómicron impactan en los servicios públicos, informó John Bell, profesor de medicina en la Universidad de Oxford que jugó un papel clave en el desarrollo de la vacuna de Oxford desarrollada por AstraZeneca, informó la BBC.Se estima que, solo en Londres, hasta el 40% del personal de los hospitales públicos podría estar ausente debido al aumento de las infecciones por coronavirus; no obstante, el ministro de salud británico, Sajid Javid, descartó por el momento nuevas restricciones.Por su parte, la justicia de Bélgica suspendió hoy el cierre de teatros y salas de espectáculos que había anunciado la semana pasada el primer ministro Alexander De Croo como medida para frenar la propagación de la variante Ómicron.