EE.UU redujo de 10 a 5 los días de aislamiento para quienes tengan covid-19

Los funcionarios de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) dijeron que la guía está en consonancia con la creciente evidencia de que las personas con el coronavirus son más infecciosas dos días antes y tres días después de que se desarrollen los síntomas.



La decisión también fue impulsada por un aumento reciente en los casos de COVID-19, por la variante Ómicron.



Las primeras investigaciones sugieren que esta variante puede causar enfermedades más leves que las versiones anteriores del coronavirus. Pero la gran cantidad de personas que se infectan y, por lo tanto, tienen que aislarse o ponerse en cuarentena amenaza con aplastar la capacidad de los hospitales, las aerolíneas y otras empresas para permanecer abiertas, dicen los expertos.



La directora de los CDC, Rochelle Walensky, dijo que el país está a punto de ver muchos casos de Ómicron.



“No todos esos casos serán graves. De hecho, muchos serán asintomáticos”, dijo a la agencia AP el lunes. “Queremos asegurarnos de que exista un mecanismo por el cual podamos seguir manteniendo la sociedad funcionando de manera segura. siguiendo la ciencia“.



La semana pasada, la agencia flexibilizó las reglas que anteriormente pedían a los trabajadores de la salud que se quedaran sin trabajo durante 10 días si dan positivo. Las nuevas recomendaciones dicen que los trabajadores pueden volver a trabajar después de siete días si dan negativo y no presentan síntomas. Y la agencia dijo que el tiempo de aislamiento podría reducirse a cinco días, o incluso menos, si hay una grave escasez de personal.



Ahora, los CDC están cambiando las pautas de aislamiento y cuarentena para el público en general para que sean aún menos estrictas.



La orientación no es un mandato; es una recomendación para los empleadores y los funcionarios estatales y locales. La semana pasada, el estado de Nueva York dijo que ampliaría la guía de los CDC para los trabajadores de la salud para incluir a los empleados que tienen otros trabajos críticos que enfrentan una grave escasez de personal.



Es posible que otros estados busquen acortar sus políticas de aislamiento y cuarentena, y los CDC están tratando de adelantarse al cambio. “Sería útil contar con una guía uniforme de los CDC de la que otros pudieran aprovechar, en lugar de una mezcolanza de políticas”, dijo Walensky.



La guía de los CDC sobre aislamiento y cuarentena ha sido confusa para el público, y las nuevas recomendaciones están “sucediendo en un momento en que más personas dan positivo por primera vez y buscan orientación”, dijo Lindsay Wiley, una ley de salud pública de la Universidad Americana. experto.



Sin embargo, la orientación sigue siendo compleja. Aislamiento Las reglas de aislamiento son para personas infectadas. Son iguales para las personas no vacunadas, parcialmente vacunadas, totalmente vacunadas o potenciadas.



-El reloj comienza el día en que da positivo en la prueba.



-Una persona infectada debe someterse a aislamientos durante cinco días, en lugar de los 10 previamente recomendados.



-Al final de los cinco días, si no tiene síntomas, puede volver a sus actividades normales, pero debe usar una mascarilla en todas partes, incluso en casa con otras personas, durante al menos cinco días más.



-Si aún tiene síntomas después de cinco días de aislamiento, quédese en casa hasta que se sienta mejor y luego comience a usar una máscara durante cinco días en todo momento.



Las reglas de cuarentena son para personas que estuvieron en contacto cercano con una persona infectada pero que no se infectaron. Para la cuarentena, el reloj comienza el día en que se alerta a alguien que puede haber estado expuesto al virus.



Anteriormente, los CDC dijeron que las personas que no estuvieran completamente vacunadas y que hubiesen estado en contacto cercano con una persona infectada deberían quedarse en casa durante al menos 10 días.



Ahora, la agencia dice que solo las personas que recibieron dosis de refuerzo pueden saltarse la cuarentena si usan máscaras en todos los entornos durante al menos 10 días.



Eso es un cambio. Anteriormente, las personas que estaban completamente vacunadas, que los CDC definieron como que tenían dos dosis de las vacunas Pfizer o Moderna, o una dosis de la vacuna Johnson & Johnson, podían estar exentas de la cuarentena.



Suspender tanto el aislamiento como la cuarentena después de cinco días no está exento de riesgos.



Muchas personas se hacen la prueba cuando sienten los síntomas por primera vez, pero muchos estadounidenses se hacen la prueba por otras razones, como para ver si pueden visitar a la familia o para trabajar. Eso significa que un resultado positivo de la prueba puede no revelar exactamente cuándo una persona se infectó o dar una imagen clara de cuándo es más contagiosa, dicen los expertos.



Cuando las personas se infectan, el riesgo de propagación disminuye sustancialmente después de cinco días, pero no desaparece para todos, dijo el Dr. Aaron Glatt, médico de Nueva York que es portavoz de la Sociedad Estadounidense de Enfermedades Infecciosas.



“Si lo reduce a cinco días, seguirá llegando a un número pequeño pero significativo de personas que son contagiosas”, dijo.



Es por eso que usar máscaras es una parte fundamental de la guía de los CDC, dijo Walensky.