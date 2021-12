"La humanidad debe prepararse para la siguiente pandemia", advierte la ONU

El coronavirus "no será la última pandemia a la que deba enfrentarse la humanidad", dijo el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) António Guterres, quien llamó a la humanidad a prepararse para la siguiente porque "las enfermedades infecciosas siguen siendo un peligro que acecha a todos los países"-



La advertencia de la ONU fue difundida a través de la web de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el marco del Día Internacional de la Preparación ante las Epidemias.



Guterres indicó que "todo brote, dondequiera que surja, puede convertirse en una pandemia", y pidió "aumentar las inversiones para mejorar la vigilancia, la detección temprana y los planes de respuesta rápida de todos los países, en especial de los más vulnerables".



El funcionario también instó a "fortalecer los sistemas locales de atención primaria de salud" para asegurar a todas las personas el acceso equitativo a las vacunas y lograr la cobertura sanitaria universal.



La Asamblea Mundial de la Salud comenzará a redactar un borrador en 2022 para poner en marcha la redacción de un acuerdo o instrumento para "reforzar la prevención, la preparación y la respuesta ante las pandemias" y se espera que sea aprobado en el año 2024.



El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Gebreysus, señaló sobre el acuerdo que el proceso "puede parecer largo y lo es, pero no debemos ser ingenuos pensando que llegar a un acuerdo mundial sobre pandemias será fácil".



El coronavirus sigue causando unas 50.000 muertes semanales dos años después del inicio de la pandemia y ha dejado un saldo de 5,3 millones de muertes hacia fines de diciembre.



Los países ricos han respondido al aumento de casos y expansión de la variante Ómicron promoviendo la vacunación de refuerzo, sin embargo la OMS considera que aplicar estas dosis de refuerzo de forma generalizada puede prolongar la pandemia.



Las "distorsiones en el suministro", informó la OMS, han hecho que la mitad de los Estados miembro no haya logrado el objetivo de vacunar al menos al 40% de la población de cada país.



Si bien las proyecciones advierten que la producción de vacunas será suficiente para inmunizar a toda la población mundial, la realidad es que no habrá dosis suficientes para extender los refuerzos a todos los adultos hasta más allá de 2022



La OMS pide a los gobiernos y fabricantes que den prioridad a COVAX, que ya ha repartido más de 850 millones de dosis para que todos los países alcancen el objetivo del 40% lo antes posible.



Desde el organismo insisten en que las vacunas son "solo una parte del puzzle" que debe ser acompañadas de otras medidas de protección como mantener una distancia física con los demás, lavarse las manos con frecuencia, usar una mascarilla, toser o estornudar en un codo doblado o en un pañuelo de papel, y ventilar adecuadamente los espacios interiores.