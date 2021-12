Armado con una ballesta entró al castillo de Windsor “para matar a la reina”

Atacante en el Castillo de Windsor



La masacre de Jallianwala Bagh



El mensaje



La reina y los intrusos



El sospechoso Jaswant Singh Chail llegó a 500 metros de los departamentos privados de la soberana antes de ser detenido por la policía. Iba armado con una ballesta que compró en Amazon por 60 libras esterlinas.Había al menos 20 miembros de la Familia Real en el palacio. Entre ellos estaban Mike y Zara Tindall, hijos de la princesa Ana, el príncipe Eduardo y su esposa Sophie, condes de Wessex, la princesa Beatrice y Eugenia y sus chicos.El palacio estaba en estado de alta alerta con tal reunión familiar. El intruso fue detectado cuando sonó la alarma. Fue captado por las cámaras de seguridad, cuando saltó la pared. Minutos después fue visto el príncipe Andrés, junto a un oficial de protección, en su camioneta en la Long Walk de Windsor.La reina fue informada inmediatamente, al igual que otros miembros de la Familia real, que luego asistieron al servicio religioso en la capilla de St George en Windsor.El joven fue puesto bajo la Ley de Salud Mental después de que los médicos lo declararon no apto para ser tratado por el acto.Pero horas después un escalofriante video fue obtenido por el tabloide The Sun. Se veía al joven con la cara cubierta con una máscara y con su ballesta en la mano. Allí anunciaba a sus amigos en las redes sociales que iba “a asesinar a la reina”.El estilo de video era como el del Autoproclamado Estado Islámico , cuando detallaba sus ejecuciones. El enmascarado era el mismo que había sido detenido por la mañana en Windsor.Según relata The Sun, el video fue enviado a sus amigos desde la cuenta de Snapchat de Chail, 24 minutos antes de que oficiales armados se abalanzaran sobre él la mañana del día de Navidad.Chail, conocido como Jas, fue arrestado cuando supuestamente estaba armado con una ballesta después de escalar una cerca con púas con una escalera de cuerda.En el video, la figura sostiene el arma negra y brillante, y se dirige a la cámara con una voz distorsionada, mientras usa una campera con capucha.Lleva una siniestra máscara blanca, aparentemente inspirada en Star Wars, y su mensaje hace referencias a la mitología cinematográfica."Lo siento. Lamento lo que hice y lo que haré. Intentaré asesinar a Isabel, reina de la familia real”, anuncia.“Esta es la venganza por los que murieron en la masacre de Jallianwala Bagh de 1919”, continuó .“También es una venganza para quienes han sido asesinados, humillados y discriminados por su raza."Soy un sik indio, un Sith. Mi nombre era Jaswant Singh Chail. Mi nombre es Darth Jones."En Star Wars, los Sith son los enemigos de los Caballeros Jedi y adoran el lado oscuro de "la Fuerza".La Masacre de Jallianwala Bagh o Masacre de Amritsar tuvo lugar en India en 1919, cuando las tropas coloniales británicas dispararon y mataron a 379 manifestantes e hirieron a unos 1.200.La policía confirmó que estaban evaluando el video, que mostraba una imagen enmarcada del personaje de Star Wars, Darth Malgus, en una pared detrás del hombre enmascarado.El sospechoso agregó que no esperaba sobrevivir al ataque a la Reina.En un mensaje enviado en Snapchat junto al video, el joven escribió: “Lo siento por todos aquellos a quienes les he mentido o les he hecho daño.“Si has recibido esto, entonces mi muerte está cerca. Comparte esto con quien sea y, si es posible, envialo a las noticias si estás interesado."El video pregrabado se publicó a las 8.06 am el día de Navidad. La policía armada atrapó al intruso a las 8:30 a.m.La policía Metropolitana se ha hecho cargo de la investigación porque el sospechoso fue arrestado dentro de los terrenos y también debido a la gravedad del hecho.La revelación de The Sun sobre el video enviado de antemano plantea más preguntas sobre el incidente de seguridad. No quedó claro cómo y cuándo el intruso se dirigió al castillo de Windsor desde su casa en Southampton.Su padre Jasbir Singh Chail dijo que “algo salió terriblemente mal con nuestro hijo y estamos tratando de averiguar qué. No hemos la oportunidad de hablar con él pero estamos tratando de que reciba la ayuda que necesita”.Jasbir creció en una casa de medio millón de libras esterlinas en una urbanización privada.Los vecinos hablaron de su conmoción por el arresto del sospechoso y describieron cómo “una nube de policías” llegó a su urbanización privada el día de Navidad.Se vio a la policía entrando y saliendo de la casa de cuatro dormitorios, donde el sospechoso vive con su familia en Southampton.La soberana británica está acostumbrada a los intrusos y frente a ellos, ha demostrado una increíble sangre fría y aplomo. El más serio sucedió en 1982, cuando Michael Fagan, un intruso, trepó los muros del palacio de Buckingham, la casa de la monarca en Londres, y entró al dormitorio donde la soberana dormía.La reina despertó y habló calmadamente con Fagan. Pero el caso despertó serios cuestionamientos a la seguridad, especialmente cuando se supo que sus repetidos pedidos de ayuda fueron ignorados.En el 2004, un hombre que defendía los derechos de los padres a ver a sus hijos evadió la seguridad y se disfrazó de Batman para llegar al balcón del palacio de Buckingham. Jason Hatch, de Fathers 4, usó una escalera para trepar el perímetro y subir al balcón donde aparece en grandes ceremonias la Familia real.Arron Barschak mostró también la laxa seguridad en Windsor cuando se coló en el cumpleaños del príncipe William en 2003.