La variante Ómicron se esparce por EEUU y predicen hasta 500.000 casos por día

Los casos de coronavirus continuaron su ascenso meteórico en Estados Unidos y miles de personas estaban hoy varadas en aeropuertos del país luego de la cancelación de cientos de vuelos, en medio de la fulgurante propagación de la más contagiosa variante Ómicron del virus.



El promedio de casos diarios en Estados Unidos llegó ayer a 198.404, un 47% más que hace una semana y el mayor desde el 19 de enero pasado en el país más afectado por la pandemia, según informó hoy la Universidad Johns Hopkins en base a los datos oficiales que recopila alrededor del mundo.



En Washington, el presidente Joe Biden dijo que algunos hospitales de Estados Unidos podrían "desbordarse" por los nuevos casos de Covid-19, pero aseguró que en general el país está bien preparado para enfrentar esta nueva oleada y que la población no debe entrar en pánico.



Especialistas predijeron que los contagios seguirán en aumento hasta niveles sin precedentes.



"Creo que vamos a tener medio millón de casos por día -fácil- en algún momento de la semana que viene o dentro de los próximos 10 días", dijo hoy a la cadena CNN el especialista en enfermedades infecciosas doctor Jonathan Reiner.



En un dato medianamente alentador, las hospitalizaciones y las muertes no han aumentado en la misma proporción que los casos.



El Departamento de Salud estadounidense informó que unos 71.000 pacientes estaban hoy internados con Covid-19 en hospitales de todo el país, y que las hospitalizaciones se incrementaron solo un 8% en las últimas dos semanas.



Las muertes por Covid-19 crecieron un 3% en el mismo periodo, a un promedio diario de 1.328, según el Departamento de Salud.



Estados Unidos acumula más de 800.000 muertos por coronavirus. En el peor momento de su brote, el año pasado, Estados Unidos llegó a récord diarios de unos 250.000 casos.



El principal asesor médico de Biden, el epidemiólogo Anthony Fauci, dijo en varias entrevistas televisivas que las cosas van a empeorar aún más y aconsejó a los habitantes del país pasar la noche de Año Nuevo con pocas personas, todas vacunadas.



Con el avance de Ómicron, todo "se va a poner peor. No esperamos que las cosas vayan a dar un giro en los próximos días. Probablemente tomará mucho más tiempo, pero eso es impredecible", dijo Fauci a la cadena ABC.



En la Casa Blanca, Biden celebró una reunión virtual con varios gobernadores y asesores sanitarios y destacó que la rápida propagación de Ómicron no tendrá el mismo impacto que el surgimiento inicial de la pandemia en 2020 ni de la aparición de la variante Delta este año.



"Ómicron es una fuente de preocupación, pero no debe ser una fuente de pánico", señaló.



No obstante, "mientras aumentan los casos, aún tenemos decenas de millones de personas sin vacunar y estamos viendo que las hospitalizaciones van en aumento, y hay hospitales en algunos lugares que van a desbordarse tanto en términos de equipamiento como de personal", advirtió.



Fauci dijo a ABC que no era posible predecir la evolución en Estados Unidos del actual pico de Ómicron porque otros de la misma variante han seguido diferentes patrones en diversos países.



"Sudáfrica subió y subió mucho y después volvió a bajar (rápido). En el Reino Unido está subiendo. Ojalá se empiece a dar vuelta, porque nosotros por lo general estamos un poco atrasados respecto de ellos. Lo que pasa allá generalmente pasa acá un par o tres semanas más tarde", explicó.



La variante Ómicron, descubierta en Sudáfrica a fines del mes pasado, es la forma del virus que más mutaciones tiene de las conocidas hasta ahora, con más de 50, incluyendo 37 en la proteína contra la que se dirigen las vacunas anticovid.



Investigaciones llevadas a cabo por laboratorios o expertos en salud independientes han mostrado que los regímenes iniciales de dos dosis no son efectivos para prevenir el contagio con la variante.



Los refuerzos, no obstante, aumentan mucho la protección.



El 72% de los habitantes de Estados Unidos está plenamente vacunado contra la Covid-19, y 64,5 millones de personas ya se han aplicado una dosis de refuerzo.



Estados Unidos constataba hasta hoy 8.333 contagios por la variante Ómicron, aunque el verdadero número es mucho más alto.



En tanto, miles de viajeros estaban varados hoy en aeropuertos de Estados Unidos debido a una ola de cancelaciones de vuelo, en parte por condiciones climática pero en su mayoría por tripulantes de aviones enfermos con Covid o aislados por haber estado en contacto con infectados.



Al menos otros 869 vuelos internacionales y domésticos fueron cancelados hoy en Estados Unidos, según el sitio buscador de vuelos FlightAware.com.



Más de 3.000 vuelos ya han sido cancelados desde el inicio del feriado en el país por Navidad, hace cuatro días, justo en uno los momentos pico del año, cuando la gente viaja a reunirse con familiares por las fiestas.