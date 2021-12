Anuncian la "efectividad" de fármaco ruso contra las variantes Delta y Ómicron

Un fármaco ruso es efectivo contra diversas variantes del coronavirus, incluida la Delta y la Ómicron dado que afecta los sistemas de replicación del virus de ARN, que son "muy conservadores y resisten mutaciones, a través de tres sistemas complementarios, que bloquean por completo la infección causada por el virus", según se anunció hoy.El anuncio fue realizado por el grupo ChemRar y se trata del medicamento Avifavir cuya eficacia, según se informó desde Moscú, fue confirmada en un ensayo clínico realizado a gran escala en Rusia, en el que "participaron 460 pacientes con covid-19”.El hallazgo se da en medio de una escalada de infecciones en el mundo, que incluye a la Argentina con un a alto nivel de contagios.Sobre la administración del fármaco se informó que "demuestra los mejores resultados en el tratamiento contra el coronavirus cuando se usa en los primeros 3 a 5 días después de los primeros síntomas".En tanto, "después de los primeros 4 días de tratamiento, el 65% de los pacientes a los que se les administró Avifavir tuvo un resultado negativo en la prueba de coronavirus, lo que equivale al doble de la tasa del grupo que recibió el tratamiento estándar".Durante los estudios "en el día 10, la cantidad de pacientes que habían tenido una prueba de coronavirus con resultado negativo había alcanzado el 90 %", mientras que "en el 68 % de los pacientes tratados con Avifavir, la temperatura corporal se normalizó antes (en el día 3) respecto al grupo de control (en el día 6)".Además, se determinó que "en la mediana de tiempo hasta la mejoría clínica con Avifavir fue de 7 días, frente a los 10 días del grupo que recibió el tratamiento estándar".Asimismo, se precisó que el virus no puede desarrollar resistencia a favipiravir, incluso con la exposición de largo plazo de las células infectadas, tal como se ha confirmado en los ensayos clínicos.Esto hace que Avifavir tenga una ventaja considerable no solo sobre productos biológicos, sino también sobre otros productos a base de nucleótidos similares que tienden a inducir una evolución rápida de las variantes clínicas resistentes.La capacidad de mutar rápidamente es una característica particular de los virus de ARN, como el SARS-CoV-2 (coronavirus).Casi todas las mutaciones se encuentran en la estructura de la proteína de la espícula, en especial en dos de las partes clave que son reconocidas por el sistema inmunológico humano.Un metanálisis de 23 estudios de tratamiento con COVID-19 para favipiravir demostró una mejora del 47% cuando se usa favipiravir en el tratamiento temprano del coronavirus, según se informó.