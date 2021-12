Mujer policía fue despedida por "perrearle" al jefe durante fiesta de Navidad

Un baile erótico durante una fiesta navideña desató un verdadero escándalo en la Policía de Nueva York. El hecho ocurrió en un bar del Bronx el jueves pasado cuando la agente Vera Mekuli, quien fue incorporada al cuerpo en febrero, realizó movimientos subidos de tono con al menos dos colegas, uno de ellos su superior directo, el teniente Nick McGarry.



En los videos que se hicieron virales, se puede ver a McGarry sentado en una silla mientras ella bailaba encima de él. El hombre le toca los muslos y la espalda en medio de los gritos de los demás agentes. “¡Oh, Dios mío!”, expresó alguien entre la multitud.



El video termina cuando el teniente se levanta después y abraza a la mujer. McGarry, que vive con su esposa en los suburbios del norte de la ciudad, “sabe que cometió un error”, dijo una fuente policial al New York Post. “Coquetear con su subordinado es un no-no en el trabajo”, dijo la fuente.

Las imágenes generaron un escándalo y, de manera casi automática, una investigación interna y un castigo. De momento, el teniente del 44° Distrito de Policía fue trasladado al cuerpo de Tránsito.



La policía, de 26 años y nativa del Bronx, no hizo declaraciones. Quien sí habló con los medios fue su padre que dijo al New York Post que la joven estaba muy arrepentida por lo que sucedió en la fiesta navideña “Ella me dijo: ‘Papá, cometí un error’”, contó el hombre. “Estoy muy avergonzada por lo que hice. Te avergoncé a ti y a mi familia”, le habría dicho. “Ella lloró y lloró”, explicaba su padre, a la vez que aseguró: “Ella es joven... el teniente está casado, debería saberlo mejor”.



Según informó el Daily Mail, un detective cercano a Mekuli y McGarry declaró que la policía “no debería ser sancionada en absoluto”, porque según cuenta “ella es una novata y estaba tratando de conseguir puntos. Nick debería haberlo sabido mejor, estando en una posición de poder”.



Mekuli se formó en el Colegio de Justicia Criminal John Jay en el Upper West Side donde estudió justicia penal y ciencia policial, y se graduó en 2018. Por su parte, el teniente McGarry trabajó para la policía de Nueva York desde julio de 2010.