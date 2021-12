Una feroz pelea y el pedido de paz: la historia de Alan y el llamado de Dios

Alan Rodrigues, es un sacerdote oriundo de Brasil que hace unos tres años realizó una misión en Argentina y estuvo en Paraná y Diamante. El joven contó a Elonce TV sobre su experiencia en el territorio entrerriano y como surgió su vocación por la religión.



El sacerdote recordó que él llegó a Argentina “ a través de un documental que se filmaba sobre Bergoglio cuando recién fue electo Papa; allí conocí a monseñor Puiggari y sentí que Dios me llamaba para que este en este territorio”, señaló y agregó: “Me puse en contacto con Puiggari para iniciar los tramites y dar inicio a esta misión; fue una experiencia increíble, sin dudas lo mejor que me pasó en la vida; aprendí de otra cultura, idiosincrasia y es algo que volvería a elegir”.



Sobre como decidió dedicar su vida al sacerdocio, Rodrigues destacó que tuvo una infancia muy compleja: “Mi familia no era católica; y yo a los nueve años decidí iniciar catequesis, empecé ir misa y me enamoré de esta vida; a los 16 años decidí ingresar en el seminario”.

“En mi casa pasábamos hambre, no teníamos oportunidades, mi padre nos abandonó a los cuatro años y fue muy difícil, tuve temas muy complejos, estábamos en las tinieblas y sentí el llamado de dios”, relató.

Precisamente, recordó que “Estaba en una pelea familiar feroz, había gritos, insultos, golpes y me fui corriendo en una habitación, me arrodille, uní las manos y comencé a pedirle a alguien que me ayude y me de paz; lo más llamativo es que yo no conocía nada de Dios, entonces me quede sorprendido por el milagro”

“Dios es la única respuesta a todas las preguntas de la humanidad; es la luz y todo se trasforma; la humanidad necesita abrirse a Dios”, reflexionó el sacerdote.



Rodrigues indicó que con los años “la alegría a la familia fue llegando; mi mamá conoció a un hombre que me cuidó como un padre, y es mi papá del corazón, pronto pude casarlos a ellos y llevarles la palabra del evangelio”