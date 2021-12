El carnaval de Bahía fue cancelado por temor a un brote de Covid-19

"No existe la mínima condición de organizar el carnaval en los moldes que nosotros lo hacemos", dijo el goberndor, una de las figuras más importantes del opositor Partido de los Trabajadores (PT).



El gobernador dijo que ahora con la influenza aumentaron los casos y ya se registraron dos muertes por esa enfermedad.



El carnaval de Bahía es una gran fiesta popular que tiene como epicentro los tríos eléctricos (carros con escenarios móviles) que circulan por la costanera de la ciudad de Salvador, con millones de personas a su paso.



El gobernador autorizó fiestas con hasta 5.000 personas la semana pasada y dijo que el principal motivo de contagios e internaciones actual es la gripe.



"Ya puede ser un riesgo estas fiestas con 5.000 personas, imaginen un carnaval con tres millones; hay que tener cautela, no podemos arruinar todo el esfuerzo realizado", dijo.



Antes de la decisión del gobernador se había anunciado que no iban a participar grandes estrellas del carnaval de Bahía, como Daniela Mercury y Bell Marques.



El carnaval de Río de Janeiro, en cambio, está autorizado apenas para los desfiles oficiales en el sambódromo y debe definirse si hay posiblidades de que la edición 2022 tenga las comparsas callejeras, que arrastran a más de 10 millones de personas durante tres semanas.



En San Pablo, la realización del carnaval 2022 se definirá en enero por el comité de salud del estado.



Télam.