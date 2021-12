Salvó a su hermana del ataque de un perro y estuvo en el rodaje de “SpiderMan”

Un día con el Hombre Araña

Bridger Walker fue el niño más famoso del mundo allá por julio del 2020. El pequeño de apenas 6 años salvó a su hermana menor de un brutal ataque del perro de los vecinos poniendo en riesgo su propia vida. Los médicos debieron aplicarle 100 puntos de sutura, muchos de ellos en el rostro y estuvo cerca de perder su ojo izquierdo Fueron apenas unos segundos, el perro apareció en el jardín de la casa en Wyoming (Estados Unidos) y comenzó a atacar a la niña de 4 años. Bridger se interpuso en el medio y recibió las mordidas y golpes para proteger a su hermanita. Como pudo, la tomó del brazo y la llevó hasta un lugar seguro. Le salvó la vida y conmovió al planeta entero.Nicole Walker, la tía de Bridger, contó la historia en su cuenta de Instagram y convocó a las figuras de Avengers para que le enviaran mensajes de aliento al pequeño héroe en su difícil recuperación.El primero en contestar fue Mark Ruffalo. El actor que encarna a Hulk le dedicó un mensaje al chico: "Las personas que anteponen el bienestar de otros ante el suyo son las más heroicas y reflexivas que conozco. Respeto y admiro tu coraje y tu corazón".Luego apareció Chris Evans, que le envió un video y un regalo muy especial: "Voy a averiguar dónde vives y te voy a enviar un escudo auténtico del Capitán América porque, amigo, te lo mereces. Sigue siendo el hombre que ya eres. Necesitamos gente como vos".A medida que la herida -que le cubría casi todo el lado izquierdo de la cara- iba mejorando, los regalos e invitaciones se acumulaban. Trajes de super héroes, un cinturón oficial de campeón de la UFC y hasta un viaje a Abu Dabi con visitas a un museo de Ferrari y todo el lujo posible.Pero en medio de la montaña de distinciones que Bridger recibió, tuvo una invitación que muchos creyeron que había quedado en el olvido. Tom Holland, el actor que da vida al hombre araña, prometió al pequeño que podría visitar el set de grabación de la película "Spider-Man: No Way Home" para tener un encuentro especial con el super héroe de la ficción.Nadie se enteró en su momento, pero el niño fue y participó de las prácticas de una de las escenas de la película. Todas esas imágenes quedaron en reserva hasta estos días en que el film ya se estrenó en las salas de cine y su rodaje puede salir a la luz.Robert, el papá del niño contó cómo fue la increíble experiencia. "Cuando llegamos al set, yo estaba un poco preocupado. Temía que al ver lo que sucede detrás de las cámaras, la magia de las películas se perdería para los niños. Pero sucedió todo lo contrario", comenzó relatando."Todo el elenco y la producción hicieron que nuestros hijos se sintieran como estrellas. No solo actúan como héroes amigables del vecindario, eso es lo que realmente son. La expresión de los rostros de los niños no tenía precio cuando rodeamos la pantalla azul para ver a Tom, con el traje completo y colgado en un poste de luz"."Fue conmovedor verlo saludar a los niños con tanta emoción. Poco tiempo después, Tom y Zendaya (Michelle Jones en la película) se acercaron. Nunca olvidaré la amabilidad que mostraron a nuestros hijos", añadió y contó que Holland le preguntó a Bridger si quería ser un "sustituto" de Zendaya en un truco que estaban practicando.Y así fue como Tom y el niño volaron por los aires del estudio como lo hace el verdadero Spiderman. No hay dudas de que el enorme gesto del pequeño fue muy bien recompensado.