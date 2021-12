EE.UU descartó restricciones por la cepa Ómicron

El presidente de EE.UU habló sobre la importancia de la vacunación ante la propagación de la nueva variante en el país y resaltó: “No estamos en marzo de 2020″. También detalló el plan de su administración para reforzar la campaña de inoculación y de testeos



“Si no está completamente vacunado, tiene buenas razones para preocuparse” por Ómicron, dijo Joe Biden durante un discurso desde la Casa Blanca en el que hizo énfasis en la importancia de la vacunación ante la propagación de la nueva variante, que ya es dominante en EEUU.



A medida que aumentan los casos de COVID-19 en los días previos a Navidad, el mandatario presentó nuevos planes para aumentar el apoyo a los hospitales, mejorar el acceso al testeo a través de cientos de millones de pruebas rápidas en el hogar y ampliar la disponibilidad de vacunas que puede reducir los riesgos de la variante Ómicron.



“Tienen un alto riesgo de enfermarse. Casi todas las personas que han muerto de COVID-19 en los últimos meses no han sido vacunadas”, resaltó, y agregó: “Tu decisión puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. “Está mal, es inmoral.



Sin embargo, trató de llevar tranquilidad a la población: “Tenemos que preocuparnos por la variante Ómicron, pero no entrar en pánico.



“Estamos preparados” para combatir Ómicron, no es como en marzo 2020, dijo Biden. “Doscientos millones de personas están completamente vacunadas. Estamos preparados, sabemos más. Solo tenemos que mantenernos enfocados”.



En su discurso programado y muy anticipado, Biden detalló cambios importantes en su plan de invierno COVID-19.



“A partir de esta semana, desplegaré cientos de vacunadores y más sitios para ayudar a obtener más vacunas de refuerzo”, anunció.



Biden dijo anteriormente que la crisis de salud pública se ha convertido en gran medida en un problema de los no vacunados, ya que la propagación de la variante Delta ya había provocado un aumento de las infecciones en todo el país. “Tenemos una pandemia para los que no se han vacunado: es así de básico, así de simple”, resaltó.



Además, el mandatario anunció 500 millones de pruebas rápidas gratuitas para los estadounidenses, un mayor apoyo para los hospitales bajo presión y un redoblamiento de la vacunación y el impulso de los esfuerzos.



“Hoy, estoy ordenando al gobierno federal que compre 500 millones de pruebas rápidas en el hogar adicionales con entrega a partir de enero”, informó Biden. “Les enviaremos estas pruebas a los estadounidenses de forma gratuita y tendremos un sitio web donde puede recibirlas en su hogar”.



Esta es una de ssu piedras angulares. La gente usará un nuevo sitio web para solicitar sus pruebas gratuitas, que luego se enviarán por correo de Estados Unidos sin cargo.



Marca un cambio importante para Biden, quien anteriormente había pedido a muchos estadounidenses que compraran las pruebas difíciles de encontrar por su cuenta y luego buscaran el reembolso de su seguro médico. Por primera vez, el gobierno de EEUU enviará pruebas de COVID-19 gratuitas directamente a los estadounidenses, después de más de un año de insistencia por parte de expertos en salud pública.



El gobierno federal también establecerá nuevos sitios de testeo y utilizará la Ley de Producción de Defensa para ayudar a fabricar más pruebas. El primer nuevo sitio de pruebas con apoyo federal se abrirá en Nueva York esta semana. Los nuevos sitios de testeo se sumarán a los 20.000 que ya están disponibles. Los funcionarios de la Casa Blanca dijeron que están trabajando con Google para que las personas puedan encontrarlos buscando “prueba COVID gratuita cerca de mí”.