Divorcio de 725 millones de dólares entre emir de Dubai y la princesa Haya

Se trata de la compensación por divorcio más alta concedida por un tribunal inglés.



El juez Philip Moor ordenó que el jefe de gobierno de Emiratos Árabes Unidos, de 72 años, pague unos 251,5 millones de libras (340 millones de dólares) a su sexta esposa, la princesa Haya de Jordania, de 47 años e hija del fallecido rey Hussein. Además, dictaminó el pago de otras 290 millones de libras (385 millones de dólares) para cubrir el sustento de sus hijos menores, de 9 y 14 años de edad. La cifra incluye además otros gastos, entre ellos el de seguridad.



Según la sentencia, el monto podría variar en función de diversos factores, por ejemplo si los hijos se reconcilian con su padre.



”Teniendo en cuenta su posición y las amenazas generales de terrorismo y secuestro a las que se enfrentan en tales circunstancias, se considera que (la mujer y sus dos hijos) son particularmente vulnerables y necesitan garantías de mayor seguridad en este país”, dictaminó el juez Moor en su veredicto.



Y añadió: “La principal amenaza a la que se enfrentan proviene del (gobernante) mismo, y no de fuentes externas”.



El Tribunal Superior británico determinó en octubre pasado que Mohamed bin Rashid al Maktoum autorizó a que se “hackeara” el teléfono de su esposa y los de sus abogados británicos.



Sin embargo, no fue probado que este acto estuviera vinculado a la batalla legal en el Reino Unido con su esposa. El soberano buscaba obtener el retorno de sus dos hijos a Dubai.



Según EFE, un volumen “muy importante” de datos fueron extraídos del teléfono celular de la princesa: en total unos 265 megabytes, el equivalente a 24 horas de grabación de voz o 500 fotografías.



El magistrado subrayó que el soberano había “acosado e intimidado a la madre (de sus hijos) antes de su partida hacia Inglaterra y desde su llegada”.



Las medidas de compensación financiera acordadas este martes figuran entre las más importantes otorgadas en el marco de un acuerdo de divorcio ante la justicia británica desde el caso de la exesposa del multimillonario ruso Farjad Ajmedov, Tatiana Ajmedova. A fines de 2016, la justicia le había otorgado a Ajmedova el 41% de la fortuna de su exmarido, lo que representaba casi 600 millones de dólares.



La princesa Haya, media hermana del rey Abdalá II de Jordania, vive en el acomodado barrio londinense de Kensington y tiene otra propiedad a las afueras de la ciudad. Antes del juicio, presentó pruebas al tribunal que mostraban gastos anuales de 18,5 millones de dólares, incluida la compra de cinco coches el año pasado.



”El tribunal ha dado ahora su decisión sobre el aspecto financiero y él no tiene la intención de hablar más”, dijo un vocero del soberano.



En marzo de 2020, un tribunal de asuntos familiares determinó que Al Maktoum había “encargado y orquestado” el secuestro de dos de sus hijos, la princesa Shamsha y su hermana Latifa, que tuvo con otra esposa. La princesa Latifa, que había intentado en vano huir de Dubai en barco en 2018, afirmó que era retenida como “rehén” por su padre.



En junio pasado, dijo que tenía libertad “para viajar”, a través de su gabinete de abogados.