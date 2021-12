Londres: cancelaron las celebraciones de Año Nuevo y el servicio de trenes

Al aumento de casos de la variante Ómicron de coronavirus, que en la última semana superaron los 140.000, tres veces más que en la primera del mes.



Khan declaró el sábado el estado de emergencia para la capital del Reino Unido debido al impacto en los servicios sanitarios tras un aumento del 29% de las internaciones hospitalarias en la última semana.



La celebración prevista para 6.500 personas en la Plaza de Trafalgar en el centro de la capital británica reemplazaba el icónico espectáculo de fuegos artificiales, que suele reunir a más de 100.000 espectadores cada año.





En un comunicado, Khan dijo que la medida era parte de sus esfuerzos para "reducir la propagación del virus".



"La celebración (...) no se llevará a cabo en nombre de la seguridad pública, pero a cambio se celebrará una transmisión espectacular para dar la bienvenida al 2022 que se transmitirá en los canales de la emisora pública británica, BBC One e iPlayer", dijo el alcalde.



Mientras tanto, el alcalde instó al Gobierno a apoyar a la industria hotelera, a los negocios minoristas, turísticos, nocturnos y culturales de la capital, que se ven gravemente afectados por el impacto de Ómicron, que ya es la variante predominante en Londres



Khan agregó que su decisión es similar a la adoptada por muchas grandes ciudades de otros países a medida que la variante Ómicron se sigue propagando rápidamente.



Río de Janeiro, en Brasil, canceló sus celebraciones de la noche de Año Nuevo y París, la capital de Francia, la exhibición de fuegos artificiales.



Pese a ser uno de los países que más vacunas ha aplicado, el Reino Unido enfrenta una pavorosa alza de los contagios de coronavirus.



Autoridades sanitarias informaron el pasado lunes más de 91.000 casos, cerca del récord de más de 93.000 de la semana pasada. Nuevas medidas de prevención El Gobierno británico ha vuelto a introducir restricciones que había levantado en julio, pero el lunes pasado descartó medidas más estrictas por ahora pese a crecientes presiones de sus asesores médicos y del sindicato de enfermeras.



En esa línea, los servicios de trenes de diferentes líneas de trenes en Londres fueron cancelados por ausencia de choferes afectados por la pandemia de coronavirus.



La línea West Midlands Railway informó a la cadena pública BBC, que su programa de capacitación para conductores se había visto gravemente afectado por la pandemia.



Explicó que muchos operadores ferroviarios están cancelando servicios debido a las ausencias del personal relacionado con el coronavirus.



Mientras que la línea London North Eastern Railway (LNER) modificó los horarios esta semana debido a la ausencia de conductores y gerentes de trenes.



Informó que no se realizarán dieciséis servicios por día entre las principales estaciones que unen a la capital británica con otras ciudades.



También la línea Northern advierte que los servicios se ven afectados por las ausencias relacionadas con el coronavirus y se cancelan con poca antelación.



"Los servicios se ven afectados por los impactos de la pandemia y la falta de disponibilidad de la tripulación de las formaciones y los servicios se cancelan con poca antelación", informó la lineal en su sitio web.



Las líneas CrossCountry, ScotRail y Avanti Westm también informaron a la BBC sobre las interrupciones debido a la escasez de personal.



ScotRail, que une principalmente a Londres con la capital escocesa, por su parte canceló más de 100 servicios ayer, informó.



El Gobierno británico ofrece subsidios a restaurantes y hoteles por el avance de la variante Ómicron



El Gobierno británico anunció hoy 1.000 millones de libras (1.300 millones de dólares) en subsidios y otras formas de ayuda para permitir a la industria gastronómica y hotelera sobrevivir al embate de la variante Ómicron del coronavirus, cediendo a presiones de dueños de pubs, restaurantes y hoteles que han visto desplomarse sus ingresos tras advertencias de las autoridades sanitarias.



Los propietarios de los locales y hoteles del sector en Inglaterra que los soliciten y califiquen recibirán cada uno un subsidio de hasta 7.900 dólares por única vez, y otros 133 millones de dólares serán destinados a Gobiernos municipales para que ellos los distribuyan entre los negocios del ramo de sus localidades, dijo el ministro de Finanzas, Rishi Sunak.



Unos 200.000 establecimientos de toda Inglaterra se beneficiarán de las medidas, agregó el conservador Sunak.



El opositor Partido Labnorista dio la bienvenida al anuncio, pero líderes empresariales dijeron a la cadena BBC que la ayuda no alcanzaba.



Como la gente ha preferido evitar los eventos públicos, los pubs y los restaurantes han sufrido una ola de cancelaciones durante la crucial temporada navideña, además de un faltante de personal debido a que muchos empleados han tenido que aislarse por haberse contagiado de coronavirus o haber estado en contacto con personas infectadas.



Muchos museos y teatros también han cerrado sus puertas.



“Con el aumento de los casos por Ómicron, la gente está haciendo lo correcto y ejercitando mayor precaución mientras continúan con sus vidas, lo cual está impactando en nuestros sectores hotelero, del entretenimiento y cultural en lo que típicamente es el momento del año con más trabajo", dijo el primer ministro Boris Johnson en un comunicado.



“Por eso que estamos tomando medidas inmediatas", agregó, informó la cadena BBC.



Este mes, el funcionario de salud número uno de Inglaterra urgió a la ciudadanía a limitar sus contactos sociales y priorizar los eventos a los que desea asistir para Navidad y Año Nuevo.



El mensaje llegó luego de que el Reino Unido registrara este mes las mayores cifras de casos diarios de coronavirus de toda la pandemia, incluyendo un récord de más de 93.000 la semana pasada, lo que generó temores de un colapso de los hospitales.



A principios de mes, el Gobierno de Johnson restableció la obligatoriedad de usar tapabocas en locales y ordenó a las personas que muestren un comprobante de vacunación o una prueba negativa de coronavirus antes de ingresar a clubes nocturnos y otros lugares concurridos.



Los científicos que asesoran al Gobierno han recomendado mayores restricciones todavía, como toques de queda o topes al número de personas que pueden reunirse, pero Johnson dijo ayer que por ahora no habrá confinamientos.



En su lugar, el premier conservador apuesta a las vacunas, por lo que ha urgido a la gente a darse una dosis de refuerzo para reducir la propagación de Ómicron.



"La estrategia de apertura/cierre está crucificando la industria", dijo Michael Kill, presidente de la Asociación de Industrias Nocturnas.



"Cada libra cuenta, pero este paquete es demasiado poco y bordea lo insultante", agregó.



Científicos dicen que la variante Ómicron se propaga más rápido que otras, incluyendo la Delta, que ya había provocado enormes picos de contagios en muchos países del mundo.



La evidencia preliminar indica que Ómicron también da cuadros clínicos más leves y que podría evadir las vacunas.



Incluso si no provocara enfermedad tan severa, la variante igual podría sobrecargar los hospitales por la enorme cantidad de casos.