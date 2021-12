Las personas vacunadas que contraen Covid generan una “superinmunidad”

Las nuevas variantes del coronavirus en el mundo preocupan a todas las carteras sanitarias ya que su propagación deriva en números de contagios alarmantes, mientras que hay estudios que indican que las personas con esquema completo de vacunación también pueden contagiarse y esto generó que se realicen nuevas restricciones en varios países para controlar la cuarta ola.Pero un estudio publicado en la revista médica "Journal of the American Medical Association" señala que las personas que están vacunadas y contraen Covid-19 tienen "superinmunidad" ante las nuevas variantes."No se puede conseguir una respuesta inmunitaria mejor que esta. Estas vacunas son muy eficaces contra la enfermedad grave. Nuestro estudio sugiere que los individuos que se vacunan y luego se exponen a una infección avanzada tienen una superinmunidad", aseguró Fikadu Tafesse, autor principal del estudio.Para una mejor explicación, el estudio señala que el contagio de Covid-19 posterior a la vacunación, es altamente eficaz y sirve para fortalecer el cuerpo ante otras posibles infecciones de las nuevas variantes que circulan en el mundo.El coautor, Marcel Curlin, señaló: "Aunque esto no significa el fin de la pandemia, es probable que aterricemos ya que una vez que estemos vacunados y luego expuestos al virus probablemente estemos razonablemente bien protegidos de futuras variantes".El estudio se realizó en trabajadores de la salud completamente vacunados a los que posteriormente se les diagnosticó una infección progresiva del SARS-CoV-2.Luego de esa confirmación fueron reclutados secuencialmente en la Universidad de Salud y Ciencias de Oregón entre el 31 de enero de 2021 y el 18 de agosto de 2021. Solo se incluyeron aquellos sin antecedentes de infección previa.Las muestras de sangre fueron recogidas de un total de 52 personas que habían sido vacunas con Pfizer y después de dicha extracción los investigadores descubrieron que 26 personas estaban con infecciones leves luego de la vacunación.Entre los casos de confirmados por secuenciación, diez correspondían a la variante Delta, altamente contagiosa, nueve no eran Delta y siete eran variantes desconocidas.En todos los países en donde ya se encuentra la nueva variante Ómicron, los sanitaristas solicitan que las personas se vacunen y completen su esquema ya que todos los estudios revelan que ante un mayor porcentaje de inoculación en la población, mejor se afronta esta nueva ola que azota al mundo.