Ómicron: "Podríamos tener un millón de casos al día si no seguimos estrategias"

La nueva variante de coronavirus, ómicron, "es diferente de las cepas anteriores, por lo que va complicando las medidas antipandémicas", afirmó Francis Collins, exdirector de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, quien insta a la población a no relajar las medidas de precaución.Collins, quien dimitió la semana pasada advirtió que si no se toma el covid-19 en serio, la cantidad de enfermedades podría eclipsar las estadísticas registradas hasta el momento."No conocemos de lo que el nuevo virus es capaz. Incluso si supone menos riesgos de que la enfermedad sea severa, podríamos tener un millón de casos al día si no seguimos las estrategias", señaló el experto.El especialista reconoció que, tras llevar dos años viviendo en circunstancias pandémicas, "la gente está cansada", igual que él mismo, pero indicó que "el virus no está cansado de ustedes".Collins precisó que ómicron "no tiene relación con ninguna cepa anterior", por lo que "estamos manejando un virus suficientemente diferente que sí parece estresar la habilidad de respuesta del sistema inmunitario, haciéndolo algo más duro que lo pensado anteriormente".El experto explicó que la creencia de que los casos de ómicron podrían ser menos graves proviene de los datos de Sudáfrica, donde la población es más joven y ya podría tener la inmunidad subyacente a raíz de las variantes previas, como delta."Creo que todavía desconocemos lo que ómicron causaría a aquellos que no están vacunados", expresó.Conforme a datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, un 61 % de los estadounidenses están vacunados y solo el 29,5 % han recibido una inyección de refuerzo.La variante ómicron ya ha sido detectada en 89 países y los expertos advierten de una oleada de infecciones invernal debido a su alta transmisibilidad y a su capacidad para evadir la protección inmunitaria. Su rápida propagación disparó las cifras de contagios y está obligando a muchas naciones a reintroducir medidas restrictivas.