Perú: Ampliaron toque de queda y redujeron el plazo entre dosis de vacunas

El gobierno de Perú informó que resolvió ampliar el horario del toque de queda que regirá los días de las fiestas de fin de año y que reducirá de cinco a tres meses el intervalo entre la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus y la tercera, debido al aumento de los contagios y a la presencia de la nueva cepa Ómicron.



El toque de queda para los dos próximos viernes (24 y 31 de diciembre) comenzará a las 23 y no a la 1 del día siguiente, como estaba previsto, y se extenderá hasta las 4, tal como se había programado originalmente, anunció el ministro de Salud, Hernando Cevallos.



El funcionario indicó también que “se va a adelantar de cinco meses a tres meses” el intervalo para la aplicación del refuerzo de la vacuna anti-Covid “porque está demostrado que las personas que tienen la tercera dosis tienen hasta 75% de protección frente a estas variantes”, según la agencia de noticias Andina.



Cevallos se refirió a las cepas Delta y la más reciente Ómicron, y afirmó que mientras la última podría volverse la variante predominante del coronavirus, es probable que el país afronte olas simultáneas de contagios con las dos.



“Es lo más probable porque la velocidad de contagio que tiene esta variante (Ómicron), seguramente va a desplazar la Delta; en realidad, más que desplazarla, lo que vamos a tener son dos variantes, dos situaciones, ojalá que no le llamemos olas, pero lo más probable es que sea así, dos olas superpuestas, la de Delta y la de Ómicron”, dijo a la radio RPP.



Asimismo, Cevallos admitió la posibilidad de que se disponga la aplicación de una cuarta dosis de vacuna: “De ninguna manera está descartado; seguiremos analizando la experiencia internacional y la nuestra también, y sí, estamos pensando en la posibilidad de un refuerzo adicional”, explicó.



Por otra parte, el ministro reveló que propuso la reducción a 60% del aforo para todos los establecimientos ubicados en zonas de alerta moderada, pero aclaró que eso aún no había sido resuelto.



“Vamos a conversarlo en el Consejo de Ministros, esta es una posición técnica del Ministerio de Salud que tiene que ser refrendada por el Consejo de Ministros y que se ha conversado ayer con la première (Mirtha Vásquez); el resto de las medidas se mantiene”, agregó Cevallos.