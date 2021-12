Israel confirmó circulación comunitaria de Ómicron: turistas no pueden ingresar

La "muy infecciosa" variante Ómicron del coronavirus ya se transmite de manera local en Israel y ha provocado un aumento de la tasa de contagios, dijo este domingo el primer ministro Naftali Bennett, que instó a los habitantes a vacunarse.



También este domingo, el Ministerio de Salud recomendó al Gobierno agregar otros diez países a la lista de destinos prohibidos ante el incremento de infecciones por la nueva variante, informada por primera vez por Sudáfrica el 24 de noviembre último, informó la prensa.



"Se tiene que entender que la protección nacional y colectiva que provee el Estado no es suficiente" frente a Ómicron, que es "muy infecciosa", dijo Bennett a sus ministros en el inicio de una reunión de gabinete transmitido por televisión.



El premier dijo que "el país ya registraba un alza en sus tasa de contagios".



"Todos los ciudadanos deben cuidarse a sí mismos, sus familias e hijos" y vacunarse sin demora contra la Covid-19, agregó, informó la agencia de noticias Europa Press.



Israel ha llevado a cabo de una de las campañas de vacunación contra el coronavirus más amplias del mundo, tanto que ya más de 4,1 de los 9,3 millones de habitantes han recibido una tercera dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech.



El Ministerio de Salud ha informado de al menos 134 casos de la variante Ómicron del virus desde su descubrimiento a nivel mundial a fines del mes pasado.



Israel impuso un virtual cierre de sus fronteras internacionales luego de la aparición de la variante. Los extranjeros tienen el ingreso prohibido y los israelíes que lleguen desde otro país deben hacer cuarentena, incluyendo los vacunados.



Se espera que el Gobierno decida redoblar las restricciones de viaje durante una reunión de gabinete prevista para este domingo.



El diario The Times of Israel informó que los ministros evaluarán una recomendación realizada por el Ministerio de Salud de prohibir los viajes a Estados Unidos, Italia, Alemania, Bélgica, Hungría, Canadá, Marruecos, Portugal, Suiza y Turquía.



Si los ministros decidieran ampliar la lista de países "rojos" a estos nuevos 10 destinos, la medida entraría en vigor el próximo 22 de diciembre, dijo el periódico.



En los últimos días, el país agregó nueve países a la lista “roja” de destinos: el Reino Unido, Dinamarca, Francia, España, los Emiratos Árabes Unidos, Irlanda, Noruega, Finlandia y Suecia.



En tanto, Sudáfrica y una gran cantidad de otros países africanos se agregaron a principios de mes.



Quienes quieran viajar a los países incluidos en la lista roja deberán obtener primero un permiso especial de un comité gubernamental.