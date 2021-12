Autorizan en Brasil la vacuna de Pfizer para niños de entre 5 y 11 años

La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), el ente regulador de Brasil, autorizó este jueves por primera vez la vacunación de niños contra la Covid-19 con el inmunizante del laboratorio estadounidense Pfizer, aunque el Ministerio de Salud carece por el momento de dosis específicas destinadas a las personas de entre 5 y 11 años.



La agencia reguladora hizo una serie de recomendaciones técnicas para reducir dos tercios la dosis destinada a los niños de 5 a 11 años.



La vacunación infantil había sido repudiada en octubre pasado por el presidente Jair Bolsonaro, quien había dicho que su hija Laura, de 11 años, no debía ser vacunada contra la Covid-19.



En paralelo a la aprobación hecha por Anvisa para el uso pediátrico de la vacuna Pfizer, Bolsonaro publicó en las redes sociales un video de un hombre que llama "porquería" a la vacuna contra el coronavirus.



El presidente dijo que no pretende vacunarse contra la Covid-19, pero al mismo tiempo decretó un secreto de Estado en torno a su libreta de vacunación.



Al contramano de la opinión del presidente, la vacunación ha demostrado ser popular en Brasil, con el 65% de su población inmunizada con dos dosis y el 75% que ha recibido una.



Un 10% ya se inyectó la dosis de refuerzo.



La decisión de Anvisa también debe abrir espacio para el pedido realizado ayer por el Gobierno del estado de San Pablo y el laboratorio público Instituto Butantan para que se autorice el uso pediátrico de la vacuna CoronaVac.



Las secretarias de Salud de los estados pidieron urgencia al Gobierno para aplicar las dosis de Pfizer a los niños, aunque el Ministerio de Salud no se ha manifestado sobre los plazos para poder separar el stock destinado a la vacunación infantil.