Biden aseguró que los tornados en EEUU provocaron una "tragedia inimaginable"

Decenas de tornados devastadores arrasaron cinco estados de Estados Unidos dejando más de 80 personas muertas en lo que el presidente Joe Biden dijo que fue "uno de los estallidos de tormentas más grandes" de la historia."Es una tragedia", lamentó Biden conmocionado en comentarios televisados. "Y todavía no sabemos cuántas vidas se perdieron ni el alcance total del daño".Decenas de funcionarios de búsqueda y rescate ayudaban esta noche a ciudadanos a remover los escombros de sus hogares y negocios en busca de más sobrevivientes.Solo en Kentucky se reportaron 70 muertos, muchos de ellos trabajadores de una fábrica de velas, y al menos seis fallecieron en Illinois al ser arrasado un almacén de Amazon que procesaba pedidos de Navidad, según la agenciaLa ciudad de Mayfield, en el oeste de Kentucky, fue la "zona cero" de la tormenta, un escenario de "devastación masiva", dijo un alto funcionario local temprano este sábado.La pequeña ciudad de 10.000 habitantes parecía apocalíptica: cuadras enteras arrasadas; casas y edificios históricos derribados y reducidos a escombros; troncos de árboles despojados de sus ramas; coches volcados."Es indescriptible, el nivel de devastación es diferente a todo lo que he visto", dijo el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, desde Mayfield."Este será, creo, el sistema de tornados más mortífero que jamás haya atravesado Kentucky".Beshear dijo que estaba claro que el número de muertos en su estado ya estaba "por encima de los 70" y podría terminar "superando los 100 antes de que termine el día".Sobre la fábrica de velas cuyo techo se derrumbó, dijo: "Vamos a perder muchas vidas en ese edificio. Es una situación terrible".De la fábrica han sido rescatadas cuarenta personas, pero sería "un milagro si alguien más fuera encontrado con vida", dijo Beshear.La cadena de noticiasemitió una conmovedora súplica publicada en Facebook por uno de los empleados de la fábrica."Estamos atrapados, por favor, todos, consígannos un poco de ayuda", pide una mujer con la voz temblorosa cuando se puede escuchar a uno de sus compañeros de trabajo quejándose de fondo.El tornado que azotó Mayfield se extendió por tierra a lo largo de más de 200 millas (321 km) en Kentucky y de 227 millas (365 km) en total, informó Beshear.Anteriormente, el tornado terrestre estadounidense más largo jamás registrado tuvo lugar con una tormenta de 219 millas (352 km) en Misouri, en 1925. En su momento, se cobró 695 vidas.Una demostración del increíble poder de las tormentas sucedió el sábado, cuando los vientos descarrilaron un tren cerca de Earlington, Kentucky, y uno de los 27 vagones del vehículo se elevó casi 70 metros y aterrizó en una casa. Nadie resultó lastimado.Si se suman la cantidad de estados afectados, el total de tornados en la región era alrededor de 30.Al menos 13 personas murieron en otros estados azotados por la tormenta, lo que eleva el saldo total a 83.En Arkansas, al menos una persona murió cuando un tornado "prácticamente destruyó" un hogar de ancianos en Monette, dijo un funcionario del condado. Otra persona murió en otro punto del estado.Biden dijo que si bien el impacto de estas tormentas en particular aún no estaba claro, advirtió que "todos sabemos que todo es más intenso cuando el clima se está calentando, todo".La Cruz Roja estadounidense informó que estaba trabajando para brindar ayuda en los cinco estados.Beshear declaró el estado de emergencia en Kentucky y anticipó que se desplegó decenas de oficiales de búsqueda y rescate junto con la guardia nacional.Más de medio millón de hogares en varios estados se quedaron sin electricidad.Una de las tormentas afectó un centro de distribución de Amazon en el estado de Illinois, según las autoridades locales. Los medios reportaron que un centenar de trabajadores estaban atrapados en el lugar y no se descarta que haya víctimas.El sábado en la mañana, equipos de emergencia trabajaban en el rescate de los empleados de este depósito del gigante de la distribución, un tercio del cual quedó reducido a escombros.Los empleados trabajaban en el turno nocturno procesando miles de órdenes antes de las festividades navideñas.