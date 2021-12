OMS llama a los países a actuar "ahora" ante la variante Ómicron del coronavirus

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo este jueves que las medidas que se tomen en los próximos días y semanas serán clave para reducir la transmisión de la variante Ómicron del coronavirus e instó a aumentar la vigilancia, los testeos y el proceso de identificación de las cepas.



"Si los países esperan a que sus hospitales empiecen a llenarse, será demasiado tarde. No esperen. Actúen ahora", sostuvo el director general de la OMS, el organismo de salud de la ONU, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en la sede de la organización en Ginebra.



El mismo mensaje vino de la doctora Maria Van Kerkhove, epidemióloga de la OMS, quien urgió a no esperar a enero o febrero y ensalzó "la utilización de herramientas de salud pública de eficacia probada para reducir la transmisión" del coronavirus en todas sus variantes.



Asimismo, destacó que "la situación sigue siendo muy diversa en todo el mundo y (la variante) Delta sigue siendo dominante a nivel mundial".



Tedros dijo que hasta el momento, un total de 57 países ya notificaron la presencia de Ómicron en sus territorios.



También advirtió que este número crecerá, ya que su propagación global y el gran número de mutaciones de esta variante sugieren que podría tener un gran impacto en el curso de la pandemia. No obstante, aún se desconoce su alcance.



Sudáfrica fue el primer país en reportar ante la OMS la presencia de la variante Ómicron, el 24 de noviembre, y aunque se desconoce dónde surgió la variante exactamente, se asume que fue en ese país o algún otro del sur de África.



Revelaciones posteriores mostraron que la variante ya circulaba por Europa días antes del 24 de noviembre y hasta un mes antes en Nigeria, un país del oeste de África.



Haciéndose eco de científicos de todo el mundo, Tedros dijo el jueves que los primeros datos procedentes de Sudáfrica sobre la variante indican que parece ser más contagiosa, comportar mayor riesgo de reinfección y dar cuadros clínicos más leves.



"Pedimos a todos los países que aumenten la vigilancia, las pruebas y la secuenciación. Las pruebas de diagnóstico existentes funcionan, tanto la PCR como las pruebas rápidas basadas en antígenos", dijo hoy Tedros.



La Ómicron fue catalogada por la OMS como variante "de preocupación", dada la velocidad de su propagación.



En consonancia con el director general de la OMS, el doctor Michael Ryan, responsable de la respuesta de emergencia de la OMS, dijo que su condición de más transmisible no convierte a la variante Ómicron "en más virulenta o letal".



"Si permitimos que los virus se transmitan sin control, generarán más. Ya lo vimos con la Delta y con otras variantes. Si se permite que se propaguen sin control, aunque no sean individualmente más virulentos o letales, simplemente generan más casos. Ejercen presión sobre el sistema sanitario y mueren más personas. Eso es lo que podemos evitar", advirtió.