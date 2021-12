Brasil: personas no vacunadas deberán hacer cuarentena al ingresar al país

Brasil permitirá el ingreso de no vacunados con examen PCR contra la Covid-19 a su territorio pero esas personas deberán pasar cinco días de cuarentena en aislamiento para poder circular por el territorio nacional, anunció hoy el ministro de Salud, Marcelo Queiroga.



Las nuevas medidas, que serán reglamentadas esta semana, indican que para ingresar a Brasil los vacunados contra la Covid-19 deberán presentar certificado y un examen PCR negativo con 72 horas de antecedencia.



El ministro se negó a calificar la medida como un "pasaporte de vacuna" y pese a las nuevas restricciones sostuvo, parafraseando al presidente Jair Bolsonaro, que "a veces es preferible perder la vida que perder la libertad".



En conferencia de prensa, Queiroga dijo que la regla será instrumentada en una resolución interministerial que puede incluir a todas las fronteras, incluidas las terrestres, algo especialmente importante para la Argentina.



Sin embargo, se negó a responder preguntas y a ofrecer detalles



Es que hasta el momento el único paso fronterizo autorizado por Brasil es el que lo vincula con Paraguay y los argentinos que llegan en automóviles deben cruzar desde Posadas, Misiones, hacia la paraguaya Encarnación para luego llegar a Ciudad del Este y atravesar a Brasil por Foz de Iguazú.



La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) había sugerido prohibir vuelos de otros cinco países africanos a raíz de la variante Ómicron e institucionalizar un 'pase de vacuna' para ingresar al país.



En lo que la prensa llamó 'malabarismos retóricos', Queiroga y el jefe de gabinete, Ciro Nogueira, anunciaron que habrá cuarentena para los no vacunados pero, sin decirlo directamente, informaron que los vacunados deberán presentar el certificado.



Bolsonaro se había irritado hoy con la exigencia de la vacunación para ingresar al país y lanzó una noticia falsa diciendo que Anvisa quería cerrar el espacio aéreo.



"Anvisa quiere cerrar el espacio aéreo. ¿De nuevo, carajo? ¿De nuevo va a empezar esta cosa?", bramó durante un discurso en un acto oficial ante la Confederación Nacional de la Industria (CNI).



El ministro Queiroga dijo que no se puede discriminar a los no vacunados y a los vacunados.



"La ciencia ya sabe que las vacunas no impiden totalmente la transmisión del virus", dijo el ministro, un cardiólogo.



Bolsonaro ha declarado que no se vacunará pese a que su gobierno ha adquirido vacunas para el sistema público de salud.



El anuncio del Gobierno, aún sin publicación en el Diario Oficial, responde a que el Supremo Tribunal Federal le había dado el lunes 48 horas para responder sobre cuáles son sus estrategias frente a la nueva variante.



Brasil solicita sólo el examen PCR para los viajeros internacionales pero mantiene cerradas sus fronteras terrestres menos los pasos limítrofes con Paraguay.