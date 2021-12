Brasil confirmó otro caso de la variante Ómicron y suman seis los contagiados

Las autoridades del estado brasileño de Rio Grande do Sul, fronterizo con Uruguay y Argentina, anunciaron el primer caso de la variante Ómicron del coronavirus en su territorio, con lo que se elevan a seis el número de infectados con esta cepa en todo Brasil.



La Secretaría de Salud regional confirmó en una nota que el positivo corresponde a “una mujer residente en Santa Cruz do Sul” -a unos 150 kilómetros de distancia de Porto Alegre-, que “volvió de viaje de Sudáfrica en la última semana”.



La mujer, que “había recibido las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19″, se encuentra aislada en su domicilio y presentó fiebre, de acuerdo con las autoridades regionales de Rio Grande do Sul.



Con este ya son seis los infectados en Brasil con la variante Ómicron. Los tres primeros se reportaron en San Pablo y ha habido otros dos en el Distrito Federal de Brasilia.



Además, se investigan otros posibles casos con este nuevo linaje del SARS-CoV-2 en pasajeros que llegaron recientemente a Brasil procedentes de diversos países del continente africano.



La Ómicron fue detectada y anunciada por Sudáfrica el pasado 25 de noviembre y ha sido incluida en el grupo de “variantes de preocupación” de la Organización Mundial de la Salud (OMS), aunque poco se sabe de ella salvo que parece ser más transmisible que sus predecesoras.



Brasil es, junto con Estados Unidos y la India, uno de los países más castigados por la pandemia de coronavirus, que ya deja en el país sudamericano más de 615.000 fallecidos y 22,1 millones de contagios.



Los Gobiernos regionales y municipales están en alerta ante el posible impacto de Ómicron, en un momento en que el ritmo de contagios y muertes está en sus menores niveles desde que irrumpió el virus.

Personal medico realiza controles a sus pacientes en una Unidad de Cuidados Intensivos en un hospital de Buenos Aires, en una fotografía de archivo (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)