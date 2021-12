Tiroteo en escuela de EEUU: por qué detuvieron también a los padres del agresor

Las autoridades del condado de Oakland, Estados Unidos, detuvieron a los padres del adolescente de 15 años acusado de matar a cuatro estudiantes en un tiroteo en una escuela secundaria en MIchigan el miércoles pasado, luego de que un fiscal presentara cargos de homicidio involuntario en su contra por haberle comprado el arma a su hijo, dijeron las autoridades.



El aguacil del condado de Oakland, Michael Bouchard, había emitido una orden de captura para James y Jennifer Crumbley, quienes no se presentaron a una lectura de cargos ante la corte el viernes, por lo que el oficial publicó un aviso de alerta en Facebook en el que ofrecía una recompensa de 10.000 dólares por información.



Finalmente, los Crumbley fueron capturados en un edificio comercial en Detroit que albergaba obras de arte, dijo el jefe de policía de Detroit, James E. White en una conferencia de prensa, donde explicó que la pareja “recibió ayuda para entrar al edificio” y que el cómplice podría enfrentar cargos.



Además, White aseguró que los padres “parecían estar escondidos” y que parecían “angustiados” en el momento en el que fueron capturados.

La denuncia la efectuó el dueño de un negocio de Detroit que vio un automóvil similar al de los Crumbley en su estacionamiento el viernes por la noche. Una mujer vista cerca del vehículo escapó cuando el dueño del negocio llamó al 911. Tiempo después lograron reconocer a la pareja y fue arrestada.



Los Crumbley cometieron actos “atroces”, desde comprar un arma el black friday y ponerla a disposición de su hijo Ethan Crumbley hasta resistirse a su expulsión de la escuela cuando fueron convocados horas antes del tiroteo, sentenció la fiscal del condado de Oakland, Karen McDonald. El tiroteo El miércoles, Ethan Crumbley, de 15 años, salió de un baño de su colegio con una pistola y disparó a los estudiantes en el pasillo, asesinando a cuatro personas e hiriendo a otras siete, en lo que fue el tiroteo más mortífero en una escuela estadounidense en 2021.



Los funcionarios escolares se preocuparon por el joven Crumbley el lunes, un día antes del tiroteo, cuando un maestro lo vio buscando municiones en internet desde su teléfono, detalló McDonald.



Jennifer Crumbley fue contactada y posteriormente le dijo a su hijo en un mensaje de texto: “Lol [risas]. No estoy molesta contigo. Hay que aprender a no ser atrapado“, según la fiscal.



El martes, una maestra encontró una nota en el escritorio de Ethan. Era el dibujo de una pistola apuntando a las palabras: “Los pensamientos no se detienen. Ayúdame“, agregó McDonald.



También había otro dibujo de una bala, dijo, con las palabras: “Sangre por todas partes”.



Entre la pistola y la bala había una persona dibujada que parecía haber recibido dos disparos y estaba sangrando. También escribió: “Mi vida es inútil” y “El mundo está muerto”, según la fiscal.



La escuela tuvo rápidamente una reunión con Ethan y sus padres, a quienes se les dijo que lo llevaran a terapia dentro de las 48 horas. Pero los Crumbley se negaron a retirar a su hijo de la escuela en ese momento y tampoco cuestionaron que estuviera en posesión de un arma de fuego.

El adolescente regresó a clase y posteriormente ocurrió el tiroteo.



“La idea de que un padre pueda leer esas palabras y también saber que su hijo tuvo acceso a un arma mortal que le dieron es inconcebible, es criminal”, dijo la fiscal.



Jennifer Crumbley le envió un mensaje de texto a su hijo después del tiroteo, diciendo: “Ethan, no lo hagas”.



James Crumbley llamó al 911 para decir que faltaba un arma en su casa y que Ethan podría ser el tirador. El arma estaba guardada en un cajón sin llave en el dormitorio de los padres, dijo McDonald.



Según la fiscalía, Ethan acompañó a su padre para la compra del arma el 26 de noviembre y publicó fotos del arma de fuego en las redes sociales, diciendo: “Acabo de recibir mi nueva belleza hoy”.



Durante el día de Acción de Gracias, la madre de Ethan posteó en las redes sociales: “día de mamá e hijo probando su nuevo regalo de Navidad”.



El joven detenido podría pasar el resto de sus días en prisión, ya que será procesado como si fuera mayor de edad, anunció la fiscal local.