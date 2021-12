Río de Janeiro cancela su fiesta de fin de año por la variante Ómicron

Río de Janeiro canceló hoy su fiesta oficial de fin de año, a la que cada año acuden millones de turistas de todo el mundo, tras detectarse los primeros casos de coronavirus asociados a la variante Ómicron en Brasil.



"Vamos a cancelar la celebración oficial de 'Réveillon' de Río. Tomo la decisión con tristeza, pero no podemos organizar la celebración sin la garantía de todas las autoridades sanitarias", anunció el alcalde Eduardo Paes en sus redes sociales.



El dirigente explicó que el comité de científicos del Ayuntamiento era favorable a los festejos pero el del Estado de Río no, y decidió aceptar la recomendación "más restrictiva" porque su Gobierno "respeta la ciencia".



"Espero poder estar en Copacabana abrazando a todos en el cambio de 2022 a 2023. Se echará de menos este año, pero lo más importante es que sigamos vacunando y salvando vidas", escribió Paes en Twitter.



Con este anuncio, Río se convierte en la capital número 21 de las 27 que tiene Brasil en cancelar las celebraciones de fin de año para evitar contagios masivos de coronavirus, en un país donde 21,2 millones de personas se infectaron de Covid-19 y 615.000 han muerto.



La aparición de la variante Ómicron, hasta el momento en seis pacientes, encendió la alarma no sólo en Brasil sino en la región.



El último caso se detectó ayer en Santa Cruz do Sul, en una mujer que regresó de un viaje a Sudáfrica la semana pasada.



La mujer, que estaba vacunada con las dos dosis de la vacuna, se encuentra aislada en su domicilio y es supervisada por la vigilancia sanitaria de la ciudad, informó la agencia de noticias brasileña Agencia Brasil.



Ante la confirmación de la nueva variante en el estado de Rio Grande do Sul,, fronterizo con Argentina y Uruguay, las autoridades reforzaron las recomendaciones sanitarias, resaltando la necesidad de usar máscaras, mantener distancia social y, sobre todo, completar la pauta de vacunación.



Además del caso de Rio Grande do Sul, el Ministerio de Salud ya confirmó cinco casos de infección por la variante Ómicron en el país, tres en San Pablo y dos en Brasilia. Los pacientes están aislados y la mayoría asintomáticos.