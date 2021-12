Investigadores argentinos buscan registrar un eclipse total de sol en Antártida

Investigadores del Instituto Antártico Argentino (IAA) instalados en la Base Orcadas, en la Isla Laurie, registrarán un eclipse total de sol que se podrá apreciar por completo sólo en esa zona durante la madrugada del sábado y que no se volverá a repetir hasta dentro de 400 años.



Los científicos montarán un campamento para capturar imágenes del fenómeno, que brindará una oportunidad única de registrar el impacto de los rayos solares en las telecomunicaciones.



El biólogo del IAA Agustín Biasotti y el guardaparque Alejandro Rey partieron esta tarde de las instalaciones de la base antártica Orcadas, en la Isla Laurie, en búsqueda de un lugar elevado en el que montar un campamento para tomar imágenes del eclipse.



La doctora en Física y jefa del departamento de Ciencias de la Atmósfera del IAA, Adriana Gulisano, dijo a Télam que “este eclipse total de sol es un fenómeno que no se va a repetir en esa región hasta dentro de 400 años, por lo que necesitamos aprovechar esta oportunidad para investigarlo”.



“Esperamos monitorear a través de los magnetómetros que tenemos instalados en las bases Orcadas, Belgrano II y San Martín los efectos de la ionización en la alta atmósfera causada por el eclipse”, indicó.



La científica apuntó que “como la tierra es redonda, para que las señales de radio recorran distancias más allá de la curvatura terrestre se las hace rebotar en la ionósfera; conocer cómo afecta esta ionización causada por el eclipse permite evaluar el estado de las telecomunicaciones y analizar si algún tipo de cambio de frecuencias es necesario”.



“Hay instrumentos que nos permiten hacer estas comprobaciones simulando eclipses, pero cuando el fenómeno se da de manera natural es una oportunidad que no se puede dejar pasar”, agregó.



Gulisano señaló que “aunque no disponemos de un espectrómetro en la Base Orcadas, los investigadores que están allí adaptaron los equipos de los que disponen para registrar imágenes de este eclipse con la idea de hacer divulgación científica, además el sacrificio que implica una expedición en la Antártida y el despliegue de un campamento en esas condiciones climáticas demuestra el amor por la ciencia y por la patria que los impulsa”.



“Este sábado el sol va a salir en Orcadas a las 2.33 y el eclipse va a comenzar a las 3.20, teniendo su momento de pleno eclipse entre las 4.08 y 4.09 cuando el sol se encuentre a apenas 8 grados sobre el horizonte", dijo.



Añadió que "si la nubosidad anunciada por el pronóstico meteorológico lo permite, el equipo desplegado va a tomar imágenes que vamos a compartir con todos los argentinos este mismo sábado”.



La facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata informó a través de su sitio web que “este eclipse tiene la particularidad de que el camino de la sombra se moverá de este a oeste a través de la Antártida".



"En la mayoría de los eclipses esto ocurre en sentido opuesto, es decir la umbra se desplaza de oeste a este siguiendo el movimiento de la Luna en el cielo”, añadió.