Joven asesinada en Miami: Acusaron de homicidio en segundo grado al detenido

El hecho

El compañero de trabajo señalado como sospechoso por los amigos de Delfina Pan, la diseñadora gráfica argentina asesinada a puñaladas el lunes pasado en la ciudad estadounidense de Miami, fue acusado de asesinato en segundo grado y será trasladado a una cárcel, informaron fuentes policiales a medios locales.Según NBCMiami, voceros del Miami Beach Police Departament (MBPD) indicaron que se trata de Agustín Mariani, quien también resultó herido en el mismo hecho producto de un presunto intento de suicidio, por lo que fue internado."Agustín Lucas Mariani, de 20 años, enfrenta un cargo de asesinato en segundo grado por el asesinato de Delfina Pan, de 28 años", se indicó en ese portal de noticias.Según el informe policial, Mariani, que trabajaba como cantinero en el mismo restorán que la víctima, se presentó en el apartamento de Pan y aparentemente la apuñaló porque, según una amiga de la joven, estaba "obsesionado" con ella.Al arribar a la escena del crimen, el personal policial encontró al sospechoso tirado encima de Pan y con heridas de arma blanca en el torso.Ante esta situación, ambos fueron trasladados al hospital Jackson memorial de Miami, donde la joven atacada murió a raíz de las heridas y el sospechoso quedó internado.De acuerdo a los pesquisas, en el restorán donde los dos trabajaban descubrieron que faltaba un cuchillo del bar y que el mismo tenía las características del utilizado en el crimen.Por último, los voceros consultados señalaron que se espera que el acusado sea trasladado a una cárcel cuando le den el alta del hospital.En tanto, los amigos y familiares de la víctima realizaron el miércoles pasado un servicio conmemorativo en la Iglesia Católica de San Patricio.Desde Miami, la amiga de Delfina que trabajaba en el mismo restorán que la víctima y el presunto agresor, y que prefirió no dar a conocer su identidad, dijo al canal Todo Noticias (TN) que el atacante es un "chico de 21 años, argentino, de Bella Vista"."Estaba obsesionado con mi amiga. Jamás tuvieron nada. Ella era amable con él por el miedo que le tenía", indicó y describió al sospechoso, a quien identificó con nombre y apellido, como "súper raro"."Hubo otras situaciones como un forcejeo cuando se le quiso meter en un auto, le lloraba… la llamaba a cualquier hora (…) Que queda claro que fue él", afirmó.Respecto de lo ocurrido el día del crimen, esta amiga contó que Delfina "terminó su turno de trabajo, él tenía que seguir trabajando pero a los dos horas dejó su lugar y desapareció", tras lo cual, "la atacó y se atacó él".Y agregó: "Estoy casi segura que estaba todo planeado. Justo ella se estaba por mudar. Él dejó todo ordenado en el trabajo y abandonó todos los grupos de Whatsapp. Tenía todo calculado", agregó.Esta amiga aclaró que Delfina "nunca" hizo una denuncia por "miedo" y que le decía a ella "andá a saber qué te hace este loco".También contó que la obsesión comenzó hace unos tres meses, cuando él "de un día para otro la sentó en una silla y le dijo que estaba enamorado de ella".Además, cuestionó que en el restorán cuando alertaron del hecho le dijeron "pero él está enamorado"."De él no se sabía nada. Hacía comentarios que eran de una persona que no estaba cuerda. Mal educado, cínico. Pero nadie se iba a imaginar que iba a terminar así", añadió.En sus redes sociales, Delfina se describía como diseñadora gráfica, ilustradora y fotógrafa, graduada en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y tenía casi 1.500 seguidores.También publicaba en la internet su propio portfolio con sus trabajos realizados para distintas reconocidas marcas y tenía su propia página de Facebook con el nombre "delfidsn".Tras el crimen, una vecina del complejo de departamentos en el que vivía la víctima contó a Todo Noticias (TN): "Sentí una mujer que decía ´ayuda, ayuda´, así que me asomé por la ventana y la vi corriendo por la acera pidiendo ayuda".Mientras que un vecino también dijo a ese canal que todavía no puede creer lo que ocurrió y recordó que el día del hecho, cuando salió a trabajar, vio al agresor cuando subía al departamento de la víctima.Fuentes consulares y de la Policía local dijeron que la diseñadora gráfica que residía en Estados Unidos fue atacada el lunes por la tarde (18.24 hora local) en una vivienda situada en avenida Harding 7330, en una zona donde funciona una gran cantidad de locales comerciales, gastronómicos y hoteleros, en North Beach, de la mencionada ciudad del estado de Florida.En las últimas horas, en una nueva publicación que realizó en la red social Faceook, el padre de la joven, José Pan, volvió a recordarla con fotos y algunas palabras."Delfina la luz de mis ojos. Hola mi reina (...) espero nos ayudes a tu mamá y a mi a poder superar esto...Creo que es como que me quedé sin wiffi o ella sin batería en su celu", escribió el hombre."Qué locura esta, cómo podes atacar en sangre fría...dado que no atinó a nada según el relato de su vecina...La sorprendió. nunca esperaba que la bestia reaccione sacando un cuchillo!!! Ella estando sentada, que si estaba parada quizás hubiera podido salir. Cuánto odio hay que tener y cuánto amor en Delfi, que sus códigos ..siempre fueron de dulzura... Dios tu que todo lo puedes intenta aquietar mi mente y controlar mi pensamiento... Amen", agregó.