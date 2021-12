Uruguayo fue a mostrar su auto a un posible comprador y lo asesinaron

Lucas Zanolli, un montevideno de 18 años, tenía su auto en venta a través de Marketplace, la plataforma de compraventa de Facebook. El lunes pasado fue a mostrárselo a un hombre que lo había contactado a través de esta red. Esa persona ya había manifestado interés en el vehículo días atrás y fue a ver el auto, por lo menos, dos veces.



Cuando se encontraron, el comprador le pidió si podía dar una vuelta en el auto y así mostrárselo a su madre. A partir de entonces, no se supo más nada de Lucas. Esto sucedió a las 19 horas y, con el celular apagado y un comprador que había borrado sus datos de Facebook, sus familiares y amigos llamaron a la Policía para denunciar su desaparición a las 21 horas ese mismo día.



El Volkswagen Gol que mostró Lucas tenía GPS, pero cuando su familia quiso ubicarlo a través del mismo, lo encontraron desactivado. Mientras tanto, allegados y familiares empezaron a compartir en redes sociales información que ayudara a encontrarlo. Acompañado de una foto de Lucas y tres teléfonos celulares, la publicación decía “Se lo llevaron a él y al auto. Compartir. Recién desaparecido”.



Durante la búsqueda por parte de la Policía, uno de los teléfonos sonó. Era una persona pidiendo un rescate porque Lucas estaba secuestrado. Ese celular provenía de México, informó el diario El País. Si bien esta posibilidad no se descarta, es posible que alguien se haya aprovechado de la situación y haya llamado a uno de los teléfonos publicados para pedir dinero. La familia no accedió a pagar los 100.000 pesos uruguayos (casi 2.270 dólares americanos) exigidos por la voz con acento extranjero.



En la tarde del martes encontraron el cuerpo del joven en su auto, en la casa del supuesto comprador, donde también vivían su madre y su hermana. El supuesto comprador, un hombre de 20 años, fue detenido y es el principal sospechoso del homicidio. La familia del mismo también fue detenida y quedaron a disposición de Fiscalía para analizar si las dos mujeres que vivían con él también participaron del crimen.



En el lugar donde se encontró el cuerpo se hizo presente el jefe de policía de Montevideo, Mario Delía, y el director nacional, Diego Fernández, así como personal de Policía Científica y de Interpol. Con la fiscal Adriana Edelman a cargo, la Fiscalía de Homicidios lleva adelante la investigación del caso.



Según los investigadores, no se habría tratado de un secuestro extorsivo sino una retención contra la voluntad de Lucas. Los primeros análisis sugirieron que el joven fue asesinado en la noche del lunes mediante estrangulamiento. Sin embargo, falta la confirmación de las pericias forenses.



Se realizará la audiencia de formalización de la investigación en la tarde del jueves.



En los últimos días, comenzó a viralizarse una carta anónima a través de Facebook bajo la consigna “copiar y pegar”. Varios usuarios decidieron compartirla sin haber conocido a la víctima.



“No te conocí. No fuiste mi hermano, ni mi primo, ni el conocido de un conocido. Pero pudiste haberlo sido. Y si me dueles a mí, no quiero ni imaginar el horror que debe estar viviendo tu mamá, tus amigos, y todos los corazones que has tocado de cerca”. El texto finaliza diciendo, “Hasta siempre, ángel”.