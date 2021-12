Tiroteo en escuela secundaria de Estados Unidos: suman cuatro los muertos

La cifra de muertos por el tiroteo del martes en una escuela secundaria de Michigan, Estados Unidos, se elevó hoy a cuatro, en tanto la Policía calificó al agresor como "despiadado" y con una determinación "escalofriante".



La cifra de muertos aumentó hoy a cuatro, mientras que los heridos son siete, casi todos de entre 14 y 17 años, informó la agencia de noticias AFP.



El tirador de 15 años, detenido e identificado como Ethan Crumbley, fue "absolutamente despiadado" y mostró una determinación "escalofriante", dijo hoy la Policía.



"Le disparó a la gente a quemarropa, muchas veces apuntando a la cabeza o al pecho", afirmó Michael Bouchard, alguacil del condado de Oakland.



Bouchard agregó que Crumbley disparó al azar, sin elegir a sus víctimas.



Crumbley fue llevado hoy ante la Justicia, que lo acusó de varios cargos, incluidos "asesinatos" y "actos de terrorismo".



El joven detenido podría pasar el resto de sus días en prisión, ya que será procesado como si fuera mayor de edad, anunció la fiscal local Karen McDonald.



La funcionaria dijo que existe una "montaña de pruebas en internet, en video o en las redes sociales" que muestran que no fue un acto impulsivo sino "totalmente premeditado".



Las autoridades están considerando llevar a juicio a los padres del agresor, añadió McDonald.



La policía halló en el celular del joven un video grabado el lunes en el que anunciaba su intención de atacar a sus compañeros al día siguiente, un plan que también había registrado en un diario encontrado en su mochila.



Las motivaciones de Crumbley siguen siendo un misterio: no las explicó desde su arresto y optó por permanecer en silencio durante su comparecencia, en la que se declaró inocente a través de su abogado.



El tiroteo ocurrió el martes en la pequeña localidad de Oxford, unos 65 kilómetros al norte de la ciudad de Detroit, en horas del mediodía.



Crumbley, que portaba una pistola semiautomática Sig Sauer calibre 9 mm, disparó al menos 30 veces avanzando metódicamente por toda la escuela secundaria Oxford High School.



Los fallecidos son dos chicas de 14 y 17 años y dos chicos de 16 y 17 años, agregó AFP.



Otras cinco jóvenes víctimas permanecían hospitalizadas hoy, incluida una niña de 14 años en estado crítico, mientras que un estudiante y un maestro de 47 años fueron dados de alta.



Además de la pistola utilizada en el ataque, comprada por el padre de Crumbley el 26 de noviembre durante las rebajas del "Black Friday", se incautaron fusiles en la casa familiar.



El joven Crumbley publicó una foto del arma en su página de Instagram, escribiendo: "Acabo de recibir mi nueva belleza hoy".



Llevó a la escuela tres cargadores de 15 balas con el arma y le quedaban 18 cuando la policía avanzó hacia él en la escuela y lo obligó a rendirse, pocos minutos después de la primera llamada al número de emergencia 911.



Crumbley no tenía antecedentes penales o de mala conducta escolar que sugirieran problemas, concluyó AFP.