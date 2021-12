Tiroteo en EEUU: al menos tres muertos y ocho heridos en escuela secundaria

El adolescente fue detenido, según informó la policía local. El presunto autor de los disparos fue detenido y se confiscó una pistola, pero no se dieron explicaciones sobre el motivo del ataque. Las autoridades dijeron que no hubo resistencia durante el arresto y que el sospechoso solicitó un abogado.





La oficina del alguacil informó que los fallecidos eran todos menores de edad: un muchacho de 16 años y dos chicas de 14 y 17 años. Y entre los heridos, seis se encontraban en una condición estable, mientras que los dos restantes se someterían a cirugías. Una de las personas heridas es un docente.



El alguacil Michael McCabe dijo a los periodistas en el lugar: “Es una situación muy trágica”. Y precisó: “Tenemos tres víctimas fallecidas en este momento, que se cree que son estudiantes”.



La policía dijo haber recibido más de 100 llamadas de emergencia al número de emergencia 911 poco después del mediodía, y afirmó que el atacante realizó entre 15 y 20 disparos durante unos cinco minutos con una pistola semiautomática, con más de un cargador de municiones. El sospechoso fue detenido a los cinco minutos de la primera llamada al 911, según las autoridades.



El presidente Joe Biden, de visita en el cercano estado de Minnesota, fue informado sobre el tiroteo. ”Mi corazón está con las familias que soportan ese dolor inimaginable”, dijo. Y agregó: “Toda la comunidad tiene que estar en estado de shock en este momento”.



McCabe declaró a la policía que había estado en contacto con los padres del sospechoso y que habían llegado a su residencia. El joven había estado en clases este martes y parecía haber consumado el ataque él solo. “No nos está hablando en este momento”, aclaró el alguacil a periodistas.



Según precisó McCabe, la policía estaba examinando la escena en la escuela secundaria, de unos 1.800 estudiantes, y querrá entrevistar a quien tenga información sobre el sospechoso.



La congresista Elissa Slotkin, quien representa al distrito norte de Detroit en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, se dijo “horrorizada”. ”He estado hablando con líderes, padres y estudiantes de Oxford y todos estamos orando por la salud de los heridos y el bienestar de todos nuestros jóvenes, muchos de los cuales están en shock”, dijo en un comunicado.



El tiroteo de Oxford es el más mortífero en lo que va de del año en una escuela, según Everytown For Gun Safety, un grupo que recopila estadísticas de incidentes armados y presiona para el control de armas. Antes de lo ocurrido el martes, hubo 138 tiroteos en escuelas de Estados Unidos en 2021, según cifras de Everytown.