Austria multará con hasta 7.200 euros a quienes no se vacunen

Tras una citación de las autoridades de distrito y no acudir, la persona recibirá una nueva citación cuatro semanas después. Si la ignora también, será multada con 3.600 euros o pena de prisión suspendida de cuatro semana.



La multa alcanzará hasta los 7.200 euros tras una tercera infracción o si “la infracción administrativa ha generado un riesgo grave para la vida o la salud de una persona”, según un proyecto de ley que prepara el Gobierno y filtrado este lunes por Die Presse. La norma será de aplicación para cualquier persona residente en Austria.



Austria se dispone a imponer una vacunación obligatoria general a partir del 22 de febrero para todas las personas que residen o viven de forma habitual en Austria, aunque habrá excepciones para quienes no pueden vacunarse por motivos de salud o edad.



El 22 de noviembre Austria volvió al confinamiento total por el aumento exponencial de los contagios con el coronavirus, la medida debe terminar el 13 de diciembre. Marchas antivacunas Cerca de 40.000 personas se han manifestado este sábado en diferentes ciudades para protestar por la implantación de la vacunación obligatoria, así como de medidas para el control del coronavirus.



La más multitudinaria de estas concentraciones ha tenido lugar en Graz, capital del estado de Estiria, situado en el sureste del país, donde más de 30.000 personas se han reunido en la que es la segunda ciudad más poblada de Austria y han coreado cánticos como “Paz, Libertad. No a la dictadura”.



Además de en Graz, las concentraciones se han producido en varias ciudades del país como Innsbruck, Sankt Polten, o Klagenfurt, donde en total se han reunido unas 10.500 personas y se han registrado episodios puntuales de tensión o enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes. La nueva variante pone en vilo a Europa Las autoridades sanitarias de Austria y República Checa han confirmado este lunes sendos casos de la variante ómicron del SARS-CoV-2, dos personas que han viajado a países africanos recientemente.



En el caso de Austria, el Ministerio de Salud ha informado que un caso sospechoso de ómicron ha sido confirmado “definitivamente”. Se trata de una persona de Tirol que ha dio positivo por COVID-19 después de un viaje a Sudáfrica. Actualmente, no presenta síntomas.



El jefe del grupo de trabajo del coronavirus en Tirol, Elmar Rizzoli, ha detallado que todos los contactos estrechos de la persona infectada ya han sido aisladas, según ha recogido el diario Der Standard.



Las autoridades tirolesas han pedido a todos los ciudadanos que hayan viajado a Sudáfrica, Lesoto, Botsuana, Zimbabue, Mozambique, Namibia y Esuatini en los últimos 14 días se sometan a una PCR, que deben repetir el quinto y el décimo día tras su vuelta a Austria. Hasta ahora, 31 personas han respondido al llamamiento y 20 de ellas ya han dado negativo por COVID-19. Las autoridades estudian las pruebas de otras once personas.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha clasificado a la variante ómicron como “preocupante”. Fue detectada por primera vez en Sudáfrica.