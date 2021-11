Chile pospone la reapertura de un paso fronterizo con la Argentina

El Gobierno de Chile anunció que pospuso la apertura de un paso fronterizo hacia Argentina al menos por 15 días y que a partir de este miércoles quedará prohibido el ingreso de pasajeros extranjeros procedentes de siete países de África, donde se detectó por primera vez la nueva variante ómicron de coronavirus.



“Hemos decidido, como medida preventiva hasta saber más de la nueva variante [Ómicron], realizar algunos cambios a lo mencionado anteriormente en el Plan de Fronteras Protegidas”, dijo hoy el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, durante la entrega diaria del balance de coronavirus.



A partir del 1 de diciembre se eliminarán las restricciones para salir de Chile por los pasos fronterizos aéreos habilitados de Santiago, Iquique, Antofagasta y Punta Arenas. Esto implica que no se exigirá el pase de movilidad en el que constan las vacunas aplicadas ni el permiso de la Comisaría Virtual, dijo Dougnac, según informó la agencia de noticias Ansa.



No obstante, se anunció que además, desde este miércoles, quedará prohibido el ingreso a Chile de extranjeros no residentes que hayan estado los últimos días en los países africanos de Sudáfrica, Zimbabwe, Namibia, Botsuana, Lesoto, Esuatini y Mozambique. En paralelo, se reforzará la vigilancia genómica de personas provenientes del exterior para “detectar oportunamente” la nueva variante Ómicron, reportada por primera vez en África y que ya está presente en varios países de Europa, Asia y en Australia, Oceanía. Pasos fronterizos

Debido a la rápida propagación de la nueva cepa, Chile además anunció la postergación de la reapertura de tres pasos fronterizos terrestres que debían volver a estar operativos desde el próximo 1 de diciembre.



Así, estarán cerrados al menos durante 15 días el paso Pino Hachado, colindante con la provincia argentina de Neuquén, en el sur de Chile; así como los de Chacalluta y Colchane, en el extremo norte limítrofe con Perú y Bolivia, respectivamente.



De acuerdo con Dougnac, la situación se reevaluará en dos semanas más a la espera de la evolución epidemiológica nacional e internacional de esta variante. Condiciones para el ingreso

En tanto, se informó que, para poder ingresar a Chile, tanto chilenos como extranjeros residentes deben contar con un PCR negativo tomado en el país de origen hasta 72 horas antes de abordar el avión y una declaración jurada.



Los extranjeros no residentes deben validar sus vacunas, tener un PCR negativo, una declaración jurada y un seguro médico.



Además, se anunció que todas las personas vacunadas, incluso quienes tienen la pauta completa y la dosis de refuerzo, deberán realizarse un PCR en el punto de ingreso y cumplir con una cuarentena hasta obtener un resultado negativo.



Aquellas personas con PCR positivo y sospecha de variante Ómicron deberán realizar su cuarentena obligatoriamente. Vacuna de refuerzo obligatoria

Por su parte, la nueva subsecretaria de Salud, María Teresa Valenzuela, anticipó que desde el 1 de enero la dosis de refuerzo de la vacuna del coronavirus será obligatoria para obtener un nuevo pase de movilidad.



“El pase de movilidad quedará inhabilitado para toda persona mayor de 18 años que desde la fecha del esquema completo, hayan transcurrido seis meses y no se haya puesto su dosis de refuerzo”, explicó Valenzuela.



Desde el inicio de la pandemia de coronavirus, Chile superaba los 1,75 millones de infecciones y 38.343 muertes por la enfermedad, tras reportar en las últimas 24 horas 1.979 y 30, respectivamente, informó hoy el Ministerio de Salud.