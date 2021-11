Sismo de 7,5grados afectó la selva norte de Perú y destruyó una iglesia colonial

?Chachapoyas capital de Amazonas pic.twitter.com/9Gi9f5QK4K — Dulce María (@dulmps) November 28, 2021

??|URGENTE: Fuerte sismo de magnitud 7.3 se registra en Perú, cerca de la frontera con Ecuador. pic.twitter.com/5yAycdhy2S — Alerta News ? (@Alerta_News_) November 28, 2021

#Sismo me llega este vídeo donde se registró el rescate a un hombre tras el derrumbe de la Torre de la iglesia en la Jalca Grande en Chachapoyas - Amazonas, producto de temblor de 7.5 ocurrido esta madrugada.@COENPeru @Sismos_Peru_IGP @Rosario_Sasieta @julianaoxenford pic.twitter.com/ADu0ij9pMm — Alexander Reyna (@peripateticoCR) November 28, 2021

Un fuerte sismo de 7,5 grados de magnitud sacudió hoy la selva norte de Perú y una vasta zona aledaña de la costa central del país sin causar víctimas, según los primeros reportes de las autoridades.El movimiento telúrico se registró a las 5:52 hora local (7:52 hora argentina) con epicentro a 98 kilómetros al este de Santa María de Nieva en Condorcanqui, Amazonas, selva norte de Perú, a una profundidad de 131 kilómetros, reportó el Instituto Geofísico local, según consignó la agencia de noticiasLa gran profundidad del sismo en la Amazonia peruana provocó que la onda expansiva fuera mayor y afectara a casi la mitad del país, en la zona norte y central, incluyendo a regiones costeñas y andinas como Cajamarca, Piura, Tumbes, Lambayeque, Ancash y Lima.Defensa Civil indicó, en su segundo reporte, que hasta el momento no se reportan daños personales, pero sí resultaron afectadas una indeterminada cantidad de viviendas en varios distritos de la región de Amazonas.El distrito de Santa María de Nieva es una zona poco poblada donde habitan indígenas amazónicos y se ubica a las orillas del río Nieva, en la frontera con Ecuador.De acuerdo al Centro de Operaciones de Emergencias Nacionales (COEN) y Defensa Civil de Perú no se registraron víctimas mortales ni heridos, pero sí la destrucción de la característica torre de la iglesia principal de la provincia de Jalca Grande, entre otros daños, consignó la agencia de noticias ANSA.Ese templo, ubicado frente a la Plaza de Armas, es considerado el más antiguo de la región peruana del Amazonas y constituye Patrimonio Histórico del Perú.El edificio es una reconstrucción del que se inició en 1538 y se terminó a finales del XVI, y su valor radica en que muestra la fusión arquitectónica entre técnicas españolas e indígenas de construcción.También se reportaron la destrucción de viviendas en lugares como Tayuntza, ubicado en el distrito de Nieva, provincia de Condorcanqui."El movimiento ha sido inmenso, pero no tenemos heridos", dijo a la radioHéctor Requejo, alcalde del distrito Santa María de Nieva, con una población de 2.500 habitantes.Requejo indicó que algunas viviendas de adobe y madera colapsaron por la magnitud del sismo.En la zona afectada también se registraron cortes de energía eléctrica."Hemos salido todos a la calle, estamos muy asustados", dijo a su vez auna oyente que se identificó como Lucía y quien se comunicó por teléfono desde la ciudad de Chota, en Cajamarca, región de donde es oriundo el presidente peruano Pedro CastilloEn Lima, a más de 1.000 kilómetros al sur del epicentro, el temblor se sintió con menor intensidad, pero duró lo suficiente como para que la población saliera a las calles en algunas zonas.La capital peruana, de 10 millones de habitantes, había sido sacudida poco antes, en las primeras horas del domingo, por un fuerte sismo de 5,2 grados de magnitud.El movimiento telúrico se registró a la 1.32 hora local (3.32 en Argentina) con epicentro a 44 kilómetros al oeste del Callao, el puerto vecino a la capital peruana, y a una profundidad de 65 kilómetros, reportó el Instituto Geofísico.El sacudón se prolongó por más de 30 segundos, provocando que la población de algunos barrios de Lima saliera en pijamas a la calle en busca de seguridad ante el temor de daños materiales.La Marina de Guerra del Perú descartó que existiera el riesgo de un tsunami y Defensa Civil indicó que no se reportaron víctimas ni daños."Somos un país altamente sísmico y siempre vamos a tener sismos", dijo el sismólogo Hernando Tabera, del Instituto Geofísico.El último terremoto de gran magnitud y consecuencias trágicas ocurrió en el puerto de Pisco el 15 de agosto de 2007, cuando un sismo de 7,9 grados, con epicentro en la costa central, dejó 595 muertos.