Le pintó el auto para pedirle casamiento, pero no salió como esperaba

Decidir pasar toda la vida junto a una persona es una de las decisiones más importantes que marcará el resto de nuestros días. Por eso, cuando uno está seguro de ello, intenta que el momento de la proposición sea mágico: una ocasión inesperada, un lugar especial y unas palabras que dejen a su pareja sin habla.Sin embargo, los nervios momentáneos y la intención de ser original a veces puede jugar malas pasadas al que tiene la intención de proponer matrimonio. Esto mismo le ha pasado a un joven soldado estadounidense, que en un intento de tener un gesto bonito con su pareja al pedirle matrimonio metió la pata hasta el fondo.Al joven no se le ocurrió otra cosa que pintar su coche con aerosoles con las palabras “cásate conmigo”. Un acto que venía acompañado de un camino de pétalos y el soldado arrodillado en el suelo sujetando el anillo con las manos. Al ver toda la escena, la reacción de la joven fue totalmente diferente a lo que su novio esperaba.Lejos de emocionarse al ver a su novio arrodillado, la joven le cantó las cuarenta por haber pintado su coche: "¿Qué le has hecho a mi coche? ¿Esto se le va a quitar?", preguntaba entre gritos mientras él seguía arrodillado sujetando el anillo. "Esto es tan vergonzoso... Tengo que ir a trabajar, voy a llegar tarde", seguía insistiendo la novia enfadada con la sorpresa que le había preparado el soldado.Ante las reiteraciones de la novia, el joven aseguró que "Se quitará en el autolavado y solo perderás unos segundos", pero ella seguía molesta y gritando echándole en cara que “ya sabes lo importante que es el trabajo para mi. Ahora llegaré tarde y me despedirán”, aseguraba.La proposición fue todo un desastre, la joven no dijo que sí y el soldado lo único que obtuvo fue una bronca inmensa por meter la pata pintándole el coche. Todavía ninguno de ellos se ha pronunciado al respecto y no ha trascendido si finalmente la pareja va a contraer matrimonio o no.El vídeo ha sido compartido en TikTok y acumula más de 6 millones de visualizaciones. Los usuarios han quedado atónitos al ver toda la escena y las opiniones son de lo más diferentes. Mientras algunos aseguran que "a quién se le ocurre pedir matrimonio así" o "una persona que no respeta tus límites o tus pertenencias no te merece", otros opinan que "no debería casarse con ella, no le merece".